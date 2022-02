Ile Maurice: VTT │ Saison 2022 - Une attention particulière accordée à la formation des jeunes

La commission VTT de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC) veut accorder une attention particulière à la formation des jeunes en cette année 2022. C'est ce qu'affirme Mathieu Rivet, le nouveau président de la commission.

C'est ainsi que la mise en place de nouvelles écoles de VTT sera encouragée. "Nous avons lancé la réflexion au sein de la commission et nous sommes convaincus qu'il est nécessaire de penser aux jeunes, à préparer la relève. Une école existe déjà à Rivière Noire et une quarantaine d'enfants y sont inscrits. Nous avons eu un excellent retour du travail qui est effectué et nous voulons donc répliquer le même modèle dans d'autres régions du pays. Ce sera fait d'abord dans le nord et ensuite possiblement dans l'est", a déclaré Mathieu Rivet.

Celui-ci a laissé entendre qu'il était initialement prévu que la saison débute en mars mais qu'avec la prolongation des restrictions sanitaires jusqu'au 31 mars, il a été décidé de repousser le coup d'envoi à avril. C'est ainsi que la première course se tiendra à Bar Le Duc le samedi 9 avril. "Avant cela, les vététistes pourront bénéficier gratuitement d'une journée d'entrainement à la Vallée de Ferney le 27 février de 6h30 à 16h. Ce qui est bien c'est qu'il y a des parcours balisés. Il y a, notamment, une boucle de 20 km très dure sur laquelle avaient été organisés les championnats de VTT marathon l'année dernière", précise Mathieu Rivet.

Au mois d'avril toujours, une sélection se rendra en Namibie ou se tiendront les Championnats d'Afrique.

"Ce qui est positif, c'est que nous conservons la confiance et le soutien de nos partenaires propriétaires de terres. L'autre source de satisfaction est que nous avons pu renforcer notre équipe au sein de la commission avec la venue de deux nouveaux membres que sont Sarah Smither du Moka Rangers SC et Olivier Rouillard du Faucon Flacq SC", affirme le nouveau président de la commission.

Celle-ci prévoit d'organiser ses deux championnats de Maurice dès le mois de mai. Celui-ci du cross-country olympique (XCO) est programmé le samedi 7 alors que celui de cross-country marathon se tiendra le 21. Entre les deux championnats, aura lieu la première course à étapes, soit la Beau Vallon Challenge Cup le week-end du 14 et 15 mai. Au chapitre des nouvelles courses au menu cette année, l'on retrouve la Domaine de Labourdonnais MTB Race dans le nord le 29 février, une course à étapes à Gros Cailloux les 23 et 24 juillet de même que la Chamarel MTB Challenge Cup le 5 novembre. On notera aussi le retour de la Notre Dame VTT Cup après plusieurs années d'absence, le 7 aout. Le Colin Mayer Tour, événement phare du calendrier, aura lieu du 6 au 8 octobre. "Le calendrier est assez étoffé mais il y a encore des créneaux pour deux courses supplémentaires. On verra comment les choses évoluent", conclut Mathieu Rivet.

Le calendrier

9 avril : Bar Le Duc XCO

7 mai : Championnat de Maurice XCO

14 et 15 mai : Beau Vallon MTB Challenge

21 mai : Championnat de Maurice XCM

29 mai : Domaine de Labourdonnais MTB Race

23 et 24 juillet : Gros Cailloux

7 aout : Notre Dame VTT Cup

4 septembre : Centre de Solidarité

6 au 8 octobre : Colin Mayer Tour

5 novembre : Chamarel MTB Challenge Cup