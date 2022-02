Ile Maurice: Shameem Jaumdally - "Je ne suis pas en faveur de fermer les écoles... "

interview

Des membres du secteur éducatif, face à la propagation du Covid-19, réclament la fermeture des écoles pour deux semaines. Y êtes-vous favorable ?

Je ne préconise pas cette fermeture pour la bonne et simple raison que fermer les écoles aujourd'hui pour les rouvrir dans deux semaines, cela revient à arrêter à chaque fois les activités en présentiel, dès qu'il y a une hausse de cas. Je comprends qu'ils ont augmenté depuis la semaine dernière, mais ce ne sont pas nécessairement les écoles qui ont contribué à cette hausse. La transmission se fait au sein du foyer familial. Dans les établissements scolaires, il y a des protocoles, comme le port du masque et la distanciation physique. On a fait comprendre aux enfants qu'ils ne doivent pas partager la nourriture ni les boissons. Ce qui se pratique à la maison.

Le système éducatif a été chamboulé suite au confinement, aux cours à distance, entre autres. On doit mettre en place un protocole et non fermer les écoles. Il ne faut pas oublier que plusieurs parents, surtout ceux qui vivent dans les poches de pauvreté, n'ont pas les moyens pour que leurs enfants continuent les cours en ligne. Et puis, il est vrai de dire que le variant Omicron est moins virulent que le Delta, or c'est le virus qui circule le plus dans le pays.

Omicron a pris ses aises sur l'île. À ce jour, que peut-on dire de ce variant ?

Omicron est plus transmissible que Delta. Généralement, il s'installe dans les bronches. Il reste dans les tubes des poumons. Il se situe plus haut dans notre système respiratoire. Du coup, il est plus présent près de notre gorge, du nez et de la bouche, où il est encore plus transmissible. Contrairement aux autres variants, il ne migre pas vers les poumons. Omicron n'a pas diminué l'efficacité des vaccins. Avec sa vague, on connaît un record du nombre de cas. Avec cette augmentation de la transmission, nous avons aussi un procédé de réplication du virus dans le corps des personnes. Donc, le risque de mutation est élevé. C'est la raison pour laquelle plusieurs souches de sous-variant ont émergé. Toutefois, cela contribue à une immunité naturelle au bout du compte.

Un assouplissement des mesures sanitaires serait à l'étude, malgré la vague qui sévit...

L'assouplissement des mesures doit être basé sur les preuves que l'on a. En Afrique du Sud ou les autres pays qui ont été sévèrement touchés par le Covid-19, la population a été infectée et a développé une immunité naturelle. Le plus important, ces personnes ont été contaminées mais n'en sont pas mortes. Au niveau de l'Afrique du Sud, nous sommes presque arrivés à une normalité car, à part le port du masque à l'intérieur, ou encore une restriction minime du nombre de personnes que nous pouvons rencontrer, les autres mesures ont déjà été enlevées. Pour Maurice, je pense que certaines restrictions ne peuvent être enlevées, comme le port du masque ou le nombre de personnes requis lors des rassemblements. Il faudra encore un peu de patience et que l'on enlève les mesures de façon ordonnée.