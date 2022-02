Afrique: Quand l'élève Mbappé dépasse les maîtres

"Kylian Mbappé c'est un futur Ballon d'Or, le prochain meilleur joueur du monde, c'est pour ça qu'il doit jouer à Madrid.

" Cette petite phrase d'un supporter 'madridista' entendu dans le documentaire 'Galactique' diffusé récemment sur Canal, traduit toute l'attente du peuple merengue envers le crack du football français. Comme si 'Kyky' était en quelque sorte... leur messie. Ce joueur qui les ferait dominer la prochaine décennie du football, comme à l'époque de Cristiano Ronaldo.

Les socios du Real vont être confortés dans leur croyance. Car, c'est bien lui, KM, d'un éclair, qui a surgi à la 94e minute pour venir débloquer l'affiche étoilée entre le PSG-et le Real Madrid, mardi, en 8es de finale aller de la Ligue des champions. Un 'golazo'. Que ne renierait pas Zinedine Zidane... Une véritable offrande au football et au PSG. Un cadeau d'adieu au club qui l'a vu exploser depuis 5 ans, s'empresseront d'ajouter les mauvaises langues ?

Ce but de Kylian Mbappé contre le Real, c'est la marque des grands. Un but digne de Messi, Neymar ou Benzema. D'ailleurs, si l'association avec KB9 fait justement un malheur en équipe de France, l'ancien Monégasque est en train de prendre seul les rênes de joueur 'numéro 1' du PSG, loin devant Neymar et Messi.

Lui qui devait, en théorie, quitter le cocon parisien et la Ligue 1 pour s'émanciper davantage et sortir de l'ombre des trop nombreuses stars du PSG pour devenir le seul atout du Real Madrid, est en train de laisser sur place les autres cadors attendus, qui ne répondent pas présent.

Et dire que Neymar est venu à Paris pour gagner le Ballon d'Or et ne plus être 'l'assistant' de Messi. Que Messi, lui-même, était supposé être la tête de gondole de la nouvelle Dream Team stratosphérique bâtie cette saison par Nasser El Khelaïfi et Leonardo. Quelle ironie ! Le petit prodige a grandi. Il ne demande qu'à voler de ses propres ailes. Le gamin de Bondy brûle les étapes et s'installe, lentement, mais, sûrement, comme le seul boss de l'équipe. Le joueur le plus décisif. Et le plus spectaculaire aussi, en ce moment.

De quoi fermer quelques bouches aussi. Il faut dire qu'avant la confrontation de mardi contre le Real Madrid, le PSG n'avait guère impressionné cette saison. Eliminé par Nice, en demi-finale de la Coupe de France il y a deux semaines, la catastrophe industrielle semblait se profiler et la tête de Mauricio Pochettino était déjà mise à prix.

Avant le choc de mardi dernier, le PSG n'était crédité que de 4% de chance de remporter la Ligue des champions chez FiveThirtyEight, contre 25% pour Manchester City, 20% pour le Bayern Munich, 14% à Liverpool, 13% à l'Ajax et 10% à Chelsea... 4%, c'est le même crédit qui était accordé aux protégés de Florentino Perez !

Et maintenant ? Après le match très abouti du Paris Saint-Germain, qui a bouffé le Real dans le jeu et qui a enfin affiché le niveau auquel il était attendu au vu de son recrutement gargantuesque de l'été dernier, les avis vacillent.

Quant à Mister Mbappé, 2022 pourrait bien être son année. Pourquoi ne pas enquiller une Champions League avant son transfert rêvé au Real Madrid, suivi d'un beau parcours au Mondial, pour conclure par un Ballon d'Or ?

Mais ne mettons pas la charrue avant les boeufs ! Ce n'était que le match aller et avec Paris, passé maître dans l'art de subir des 'remontadas', on ne sait jamais, surtout vu le pedigree de l'animal merengue... On attendra donc la fin du match retour au stade Santiago Bernabeu, dans trois semaines, pour se projeter plus loin.