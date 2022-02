Congo-Kinshasa: Education - Nzey Musala propose l'insertion du théâtre dans le programme de l'Enseignement national

Dans le cadre du cycle des activités de la 8ème Edition de la fête du livre, le centre Wallonie Bruxelles, situé dans la commune de la Gombe, a, mercredi 09 février 2022, servi de cadre à une rencontre autour du théâtre, entre trois écrivains, notamment Nzey Van Musala, le professeur d'écriture dramatique et de mise en scène à l'INA, écrivain et éditeur, Tata n'longi Biatitude ainsi que le très jeune écrivain, Jephté Bangala, sous la modération du cinéaste Hénock Kiyombo. Dénommé "Des Textes et Des planches ", cette rencontre était axée sur la problématique de la promotion du secteur théâtral en RDC, qui semble être jeté aux oubliettes.

Prenant la parole, le professeur Nzey Van Musala a, dans son intervention, commencé un éclairage très important, démontrant la plus large différence existant entre théâtre et cinéma. Pour lui, le théâtre est l'art de représenter la vie sur scène. Ce métier, a-t-il informé, exige absolument la présence d'un quelconque acteur sur la scène devant un public. Cette complexité artistique entre les acteurs sur scène et le public est un moment pédagogique, permettant aussi de pousser la population au changement des habitudes.

"Alors que dans le cinéma, on a forcément besoin de passer par d'autres étapes afin de faire véhiculer le message de la bonne morale, entre autres, le filmage, montage et puis de projection... ", a-t-il fait savoir, avant de poursuivre que pour bien écrire, c'est d'abord avoir la passion, ensuite lire et écouter les autres.

Sur la problématique de l'avenir du théâtre congolais, le metteur en scène Nzey Van, auteurs de plusieurs œuvres théâtrales, pense qu'il y a encore à espérer. Il estime qu'il faut juste une bonne politique culturelle issue des dirigeants et même des medias congolais. Parmi les recommandations visant à ramener l'engouement du grand public à cet art, il suggère son insertion au programme national d'enseignement au niveau du secondaire, pour qu'il y ait des auteurs propres au Congo, étant donné que selon lui, pendant plusieurs années, le pays a été dominé par les dramaturges de la littérature étrangère.

"A notre époque, le théâtre c'était dans des écoles, on étudiait les auteurs. Il y avait des clubs de lecture, de clubs d'écrivains dans les quartiers, c'est comme ça que nous sommes parvenus à écrire. Et donc, si nous arrivons à instaurer le programme du théâtre dans l'enseignement, vous verrez comment ce secteur va fleurir comme à notre époque ", a-t-il déclaré.

Il a également noté le non-paiement du droit d'entrée avant la participation du public, par des centres culturels étrangers, mais également l'absence des salles de spectacles, qui contribuent à l'éloignement de la promotion du théâtre congolais.

"Les centres culturels étrangers ne mettent pas le droit d'entrer, si bien que nous qui sommes dans les sites, nous jouons dans espaces improbables. Du coup le public, préfère aller dans les centres culturels étrangers là où, toutes les conditions sont excellentes ", a-t-il dit.

Par ailleurs, Nzey Van Musala pense que les medias, étant un outil de grande influence, ont un rôle stratégique dans ce combat. Pour lui, ces derniers doivent au préalable, commencer par rectifier leur façon de présenter au public l'image du théâtre, caractérisée notamment par un sujet purement de divertissement ou encore de comédie, alors qu'à l'en croire, celui-ci peut être un élément important pour changer les conduites collectives.

Il est donc important que de telles activités continuent à faire surface régulièrement, aussi bien à Kinshasa, que sur le plan territorial, en vue de faire revivre le théâtre congolais, dans son état initial, celui de son image qui ne dit pas son nom, tant sur le plan national qu'international.