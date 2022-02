Congo-Kinshasa: RSD - Dr Ivan Ilunga lance une grande campagne de soutien à Félix Tshisekedi

La bataille pour 2023 devient encore plus intéressante et plus aisée dans le camp du Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui, dorénavant, peut compter sur l'appui indescriptible d'un jeune, grand et ambitieux parti politique, le Rassemblement pour la Souveraineté et la Démocratie (RSD). Tenez bien ! A l'interne comme à l'externe, toutes les batteries sont déjà en marche. Le premier acte décisif a eu lieu le samedi dernier à l'espace Kabinda Center, dans la commune de Lingwala, où le Président national du parti, l'Honorable Ivan Ilunga, a, dans le cadre d'une matinée politique, lancé une grande campagne de soutien au Chef de l'Etat.

Devant plusieurs cadres du parti venus de provinces et ceux de Kinshasa auxquels s'étaient associés les militants, le Docteur Ivan Ilunga a présenté le Président Félix Tshisekedi comme cet homme à la vision salvatrice, ce visionnaire qui mérite le soutien et l'accompagnement de tous les congolais sans distinction aucune. "Jeunesse congolaise, allons encore plus loin avec Fatshi béton", pouvait-on lire à travers les enseignes exposées dans l'enclos de Kabinda Center, comme thème de cette campagne qui s'étendra en provinces à partir du mois de mars prochain.

Profitant de l'occasion, le n°1 du RSD a mis en garde tous les détracteurs du Chef de l'Etat qui oseraient, pour leurs intérêts obscurs, toucher à la stabilité des institutions démocratiquement mises en place. "Quiconque oserait, d'une manière ou d'une autre, déstabiliser la République, trouvera la jeunesse sur son chemin", a-t-il prévenu dans son mot de circonstance.

Une grande marche de soutien prévue le 15 mars

Dans le même état d'esprit et dans le même élan de vulgarisation de la vision de Félix Tshisekedi en cette période de grands enjeux, le Rassemblement pour la Souveraineté et la Démocratie (RSD) sera dans la rue le 15 mars prochain, a révélé le Docteur Ilunga, qui a également précisé que cette marche projetée n'aura aucune coloration politique. C'est-à-dire, tous les autres partis politiques, membres de l'Union Sacrée de la Nation ou non, peuvent y prendre part pour manifester leur soutien à Fatshi, Garant de la Nation et Symbole de l'Unité nationale.

Par ailleurs, a indiqué l'orateur, le calendrier du déploiement en provinces, pour la suite de la campagne, sera présenté au grand public. "(... ), il s'agit d'une campagne allant dans le sens de la conscientisation de cette force vive de la République qui, au regard des valeurs, notamment d'égalité, de liberté et de solidarité qui prouvent l'action politique du Chef de l'Etat, mérite bien notre accompagnement. Nous ne voyons pas pourquoi, à l'heure actuelle, les jeunes congolais doivent rester dans une espèce de positions sous-traitée ou encore une position par procuration.

Voilà pourquoi, nous avons rassemblé toute la jeunesse congolaise autour de cette campagne. Je voudrais bien dire que cette campagne politique n'est pas une campagne colorée. C'est une campagne ouverte à toute la jeunesse autour du Chef de l'Etat. Que vous soyez de l'AFDC, que vous soyez du PPRD, que vous soyez de tous les bords politiques, le temps est arrivé où nous les jeunes, nous devons nous rassembler autour du Chef de l'Etat pour le renouvellement de la classe politique mais aussi l'accompagner", a-t-il déclaré.

Les présidents de jeunes des partis frères invités à la marche

"Nous allons vous présenter le calendrier le même 15 mars, le calendrier du déploiement en provinces. C'est ici l'occasion pour moi de faire un plaidoyer auprès des présidents des partis politiques de bien vouloir envoyer les représentants de la jeunesse de leurs partis autour de ce rassemblement. Que les Gouverneurs de province puissent accompagner ce rassemblement autour du Président de la République qui voudrait bien valoriser, conscientiser la jeunesse autour des intérêts qu'il y a à soutenir notre République.

Au fait, il ne s'agit pas de soutenir Félix Tshisekedi en tant qu'individu, mais aussi nous le soutenons en tant qu'institution. Voilà pourquoi, nous nous sommes érigé en barrière (le Rassemblement pour la Souveraineté et la Démocratie, Ndlr) contre tous ceux qui vont penser que le pouvoir, en plein 21ème siècle, pouvait se prendre par coup d'Etat. Je voudrais vous dire que nous avons aujourd'hui ressuscité la mémoire de Kadogo", a-t-il affirmé devant les chevaliers de la plume, à l'issue de l'activité.

Il y a lieu de souligner que le Rassemblement pour la Souveraineté et la Démocratie (RSD) est un jeune et dynamique parti politique qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision du Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Créé par le Docteur Ivan Ilunga, il fonde son idéologie autour de la Souveraineté, la Démocratie et l'émergence. Ce, pour un Congo meilleur.