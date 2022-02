Congo-Kinshasa: 16 février 1992-16 février 2022 /CLC - Commémoration du 30ème anniversaire de la Marche d'Espoir

"Nous n'avons marché ni contre un homme, ni contre un groupe d'hommes ; nous avons marché contre un système, et pour la justice, la paix, la réconciliation... tel est l'espoir que nous avons vu en la CNS", disait le Professeur Thiery Nlandu Mayamba. C'était à l'occasion d'une conférence avec débat, tenue en souvenir de la Marche d'Espoir, qui se tint le dimanche 16 février 1992 à Kinshasa, pour réclamer la reprise des travaux de la Conférence Nationale Souveraine (CNS), suspendus unilatéralement par le gouvernement Nguz, sous Mobutu.

Ce mercredi 16 février 2022 donc, dans la série d'activités commémoratives du trentième anniversaire, organisées par le Collectif du 16 Février et le Comité Laïc de Coordination (CLC), après la conférence, s'en est suivie une messe, dite par le Père Bonaventure Lau, en mémoire de ce jour sombre où de paisibles citoyens furent martyrisés pour avoir exprimé leur opposition à la volonté du régime mobutiste, mais aussi, et surtout, jour de gloire et de triomphe pour ce peuple opprimé qui, comme un seul homme, bravait la peur.

CEPAS : conférence-débat

Orateur principal, le Professeur Thiery Nlandu Mayamba a loué la bravoure, le courage des zaïrois d'alors, qui n'eurent peur ni des coups, d'emprisonnement... ni même de la mort. Alors qu'ils n'avaient aucun soutien de la part de l'Eglise et des politiques de l'époque, prenant son destin en main, le peuple s'est tenu debout lui-même face à son histoire, refusant d'en être la victime, pour en être l'acteur.

Au cours de cette conférence-débat, l'accent a donc été mis sur la prise de conscience collective, bien avant les déclarations mobilisatrices des politiques, bien avant l'appui des évêques... Rappelant toutefois, que la plus grande victoire qu'avait obtenue cette marche, La Marche d'Espoir, c'était le fait pour un peuple d'avoir pris de l'ascendance sur la peur qui l'avait jusqu'à lors maintenu captif des idéaux qui n'étaient pas sien.

Refusant de plier au dictat imposé par le pouvoir inflexible de Mobutu, ce matin-là, le dimanche 16 février 1992, la population de Kinshasa manifesta dans les rues de la capitale, opposant chants et revendications pacifiques à la brutalité meurtrière des forces de sécurités, qui, tels des loups par l'odeur du sang alléchés, était lâché dans toute la ville pour museler la volonté populaire. Mais, c'était sans compter sur la détermination de la population, qui ne s'écarta ni à gauche, ni à droite de son unique réclamation : la reprise de la Conférence Nationale Souveraine.

Faisant le rapprochement, entre l'état mental du congolais de l'époque de 1992, et de celui de 2022, le Professeur Nlandu a déploré la passivité enveloppant le peuple d'aujourd'hui. Enumérant plusieurs problèmes de différents ordres (politiques, économiques, sociaux), il a exposé avec beaucoup de regret le constat amer de l'attitude du peuple qui, ne jurant que sur les acteurs politiques, ne prennent plus aucune initiative, sans que cela soit poussée par un politique, un évêque...

Thiery Nlandu Mayamba, Professeur à la Faculté des Lettres de l'Université de Kinshasa (Unikin), en saluant la mémoire des martyres, et des autres personnes sortis pour l'unité de la Nation et la Justice, s'est adressé aux croyants, aux congolais, les exhortant de prendre exemple sur ce modèle d'un peuple plus conscient de sa force que de sa faiblesse.

Paroisse Saint Joseph : messe de souvenir

Après la conférence-débat au Centre d'Etude Pour l'Action Sociale (CEPAS) dans la commune de la Gombe, l'assistance prit la direction de la paroisse Saint Joseph, au quartier Matonge, dans la commune de Kalamu. Une messe y était organisée.

Témoin vivant des événements tragiques découlant de la répression violente de la Marche d'Espoir, pourtant pacifique, par les forces de sécurité, entre autre l'Armée Zaïroise à l'époque, l'Abbé Bonaventure Lau était l'officient de cette messe dite en souvenir des martyres, hommes, femmes, jeunes et vieux, tombés ce jour-là, pour la cause suprême de la Nation.

Tirant son exhortation à la fois sur le livre du prophète Esaïe, dans l'Epître de saint Paul aux romains et dans l'Evangile selon saint Matthieu, l'Abbé Lau a parcouru différente facette des rapports régissant le croyant en tant que citoyen, et le pouvoir de l'Etat.

Commençant par Esaïe qui affirme qu'il ne va point se taire jusqu'à ce que le salut vienne en Sion, il a montré la vertu de la lutte du croyant face à la l'injustice, à l'oppression et aux vices de la société. Puis reliant le conseil de l'apôtre Paul sur le respect aux autorités, et la réponse de Jésus aux pharisiens quant à l'impôt, il a insisté sur le fait que la peur ne devrait pas être assimilée au respect et à la révérence. Faisant comprendre par-là que ce que Dieu attend du croyant n'abolit pas ce que la société attend de lui. Et, qu'en être éclairé par la force de la lumière évangélique, il doit se doter de soumission envers son Dieu, et de courage pour répandre le salut dans la société.

Une prière finale a donc été dite pour ces braves âmes du 16 février 1992, demandant à la Vierge Marie, la Reine du Congo, d'accorder aux vivants, aux congolais d'aujourd'hui, trente années plus tard, de poursuivre dans la voie de cet exemple de courage et de foi.