Congo-Kinshasa: 15 février 1982 - 15 février 2022/Le 40ème Anniversaire de la création et de la vie de l'UDPS ce 15 février 2022

Devoir de mémoire

Rappel des racines, de son histoire, de ses valeurs, de son projet de société, de son ancrage populaire et international, de notre Hommage aux Treize Parlementaires, aux Fondateurs, aux Co-fondateurs, aux Pionniers, aux Membres, aux Cadres, aux Responsables politiques, aux Héros et aux Martyrs connus et inconnus de l'UDPS ainsi que du travail accompli par l'UDPS dans notre Société depuis sa création jusqu'au 1er Congrès Ordinaire du Parti en 2010. Ces thèmes seront développés dans les différents articles qui seront publiés à partir de ce jour et durant tout le mois de février 2022

Appel à la loyauté et à la fidélité aux Valeurs de l'UDPS

Nous avons bâti toute notre vie sur une vision de progrès et sur des valeurs reçues en héritage de Treize Parlementaires, des Fondateurs, des Co-fondateurs, des Pionniers et de tous ceux qui nous ont précédés dans ce Combat mené par l'UDPS pour mettre fin à la Tragédie congolaise, placer notre Pays sur la rampe de lancement vers la Culture, la Civilisation et le Progrès et réaliser effectivement, réellement et concrètement ce Progrès qui transparaîtra au niveau du triple destin naturel de notre Pays : destin national, destin africain et destin mondial.

Les sacrifices, les efforts, la constance, la ténacité, le dépassement de soi, le courage, l'héroïsme, la bravoure, l'oubli de soi, le dévouement, le don total de soi et le martyre des milliers des Compagnons de lutte tombés sur le Champs de bataille tenant en mains le Drapeau de l'UDPS ou de toute autre force congolaise de progrès nous interpellent à chaque instant et nous invitent à une autocritique objective, profonde et réfléchie et en tirer les leçons et les conclusions pour nous améliorer constamment, devenir chaque jour meilleurs qu'hier et autrement nous-mêmes et concrétiser les aspirations profondes et légitimes de notre Peuple, lesquelles aspirations profondes et légitimes ont été recensées, définies, identifiées, hiérarchisées en priorités et thématisées en un projet de société démocratique de l'UDPS.

La meilleure façon, pour nous, d'affirmer avec l'honnêteté, une conscience tranquille et sans hypocrisie que nous sommes les véritables Héritiers politiques des Treize Parlementaires et de ceux qui nous ont précédés dans ce Combat, et de reconnaître, en toute humilité et modestie, la contribution de tous ceux qui nous ont précédés dans le Combat et leurs mérites et de leur rendre hommage et justice consiste à préserver parcimonieusement l'héritage qu'ils nous ont légué, d'y demeurer loyaux et fidèles, de l'enrichir de notre apport, de l'élever dans une synthèse supérieure, de l'appliquer réellement, effectivement et concrètement et de le léguer à notre tour à nos enfants et à toutes les générations futures.

C'est la voie universelle du progrès suivi par tous les peuples et tous les pays qui se développent : ils savent que le progrès se réalise par sédimentation et non par substitution et ils considèrent, par conséquent, le progrès dans l'histoire comme étant un processus intégré de l'enregistrement des valeurs, des idéaux, du bien-être, de la culture, de la civilisation, de la sagesse, du génie, des connaissances qui s'accumulent et qui s'accroissent, d'un continuel avancement depuis un degré inférieur et moins qualitatif jusqu'à un degré qualitativement élevé et à un degré supérieur des valeurs, des idéaux, d'intelligence, de connaissances, de culture, de civilisation, de la sagesse, du génie, du bien-être et de l'épanouissement.

Chaque génération reçoit de la génération précédente l'héritage des trésors, elle les conserve, les modifie, les enrichit de son apport et de son expérience, agrandis par les fruits de toutes les victoires qu'elle a remportées elles-mêmes et les transmet à la suivante.

L'évolution de l'idéal démocratique en Occident en est un exemple. En effet, le mot " démocratie " souffre d'un excès de significations. Cette surcharge sémantique est inhérente à la notion même de démocratie car la démocratie n'est pas seulement une manière d'être des institutions, elle est plus encore une exigence morale. Et cette exigence morale n'est pas définissable dans l'abstrait. Son contenu est déterminé à la fois par l'insatisfaction que procure une situation présente et par l'image de ce que serait un ordre politico-social meilleur. Une définition scientifique, sans bavure, ubiquitaire et transhistorique de l'idée démocratique risque de ne pas rendre compte du dynamisme inclus dans l'idée démocratique et qui fait d'elle l'un des facteurs les plus puissants de l'évolution et du progrès des sociétés.

Toute l'histoire prouve que la démocratie réalisée n'est jamais qu'un moment du mouvement démocratique. Un mouvement qui jamais ne s'arrête car, pour les hommes qui le suscitent, la démocratie est la meilleure des formes de gouvernement et de gestion des hommes, des peuples et des sociétés, elle est l'Excellence, le Bien, le Beau et la Vérité.

Elle n'est pas seulement une formule d'organisation politique ou une modalité d'aménagement des rapports sociaux : elle est une valeur. Et c'est cette valeur - l'inaliénable vocation des hommes à prendre en charge leur destin tant individuel que collectif - qui constitue l'unité profonde de différentes conceptions de la démocratie.

Il ne faut pas les isoler pour les décrire en les opposant car, en réalité, elles s'enchevêtrent, s'entrelacent, se chevauchent et s'enchaînent les unes aux autres comme autant d'incarnations de l'idée démocratique qui se fait de plus en plus exigeante au fur et à mesure que ses impératifs sont satisfaits. Cette unité profonde de ces facettes, tendances, courants et camps transparaît dans l'attente des hommes qui placent dans l'idéal démocratique l'espoir d'une vie meilleure.

Après la Deuxième Guerre Mondiale, il y a eu d'abord des textes pour affirmer et préserver la primauté de la vie, de l'espèce humaine et de la démocratie comme la meilleure forme de gouvernement et de gestion des hommes, des peuples et des sociétés : c'est ainsi qu'il y a eu notamment la Charte de Francisco signée le 26 juin 1945 ; la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide adoptée par l'Assemblée Générale de l'ONU le 9 Décembre 1948 ; et la Charte des libertés et des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée Générale de l'ONU le 10 Décembre 1948 ; et enfin les Pactes Internationaux adoptés en 1966 et relatifs aux libertés civiques, politiques, sociaux, économiques et culturels. Il y a aujourd'hui des réunions de G8, G20 sur la croissance, la prospérité.

Tout ceci indique que la démocratie, en Occident, a évolué en trois phases :

Elle a d'abord été une exigence de la liberté et un moyen de réaliser la liberté et de vivre en tant que des citoyens libres dans une cité libre. Elle s'est introduite dans des textes constitutionnels de nombreux pays et dans des institutions politiques. Elle a été ensuite une exigence de la justice et un moyen de réaliser la justice et de vivre dans une cité juste. Elle a donné naissance à l'existence des syndicats et a modifié des rapports sociaux et économiques dans la société. Enfin, c'est l'étape actuelle : elle tend à assurer le contrôle de la collectivité sur la croissance économique et le bon usage de la prospérité. Cette évolution appelle deux observations.

La première est le fait que l'évolution de l'idée démocratique n'a pas été l'effet de la spéculation intellectuelle qui se serait attachée à approfondir le concept de démocratie. Ce sont les transformations de la société qui ont provoqué l'enrichissement de l'idée démocratique.

Tel type de société s'accommode d'une forme de démocratie qui sera considérée comme insuffisante dans une autre société et à une autre époque. Il n'existe pas un schéma abstrait, académique, acosmique, éthéré et inodore de recettes d'organisation politique et sociale universellement valables et transposables à tous les moments dans toutes les sociétés. La démocratie ne peut vivre qu'en fonction du milieu où elle s'enracine et dont elle enregistre les aspirations.

La seconde observation vise à souligner le fait que l'évolution qui a affecté l'idée démocratique a procédé non par substitution mais par sédimentation. L'exigence et le service de la justice n'ont pas supplanté l'exigence et le service de la liberté. Et ni les uns ni les autres n'ont pas été effacés par la gestion de la croissance et de la prospérité.

Sans doute, à chaque étape de l'évolution, les données politiques et sociales ont marqué de leur empreinte et de leurs exigences l'idée démocratique, mais la mémoire et la conscience des hommes ont conservé les exigences et les services des étapes antérieures si bien qu'aujourd'hui, la démocratie est lourde de toute la substance dont, à chaque moment de son histoire, l'a enrichie l'attente, les exigences et les services des hommes. La volonté d'instaurer une société juste n'a pas éliminé le souci de maintenir une cité libre. Et la gestion d'une société prospère ne saurait être pleinement démocratique si elle néglige les impératifs de la liberté et de la justice.

L'idée démocratique doit sa densité à cette pluralité de significations, de valeurs, d'exigences et de services accumulés au cours de toutes les étapes et déposée en elle par l'histoire.

En conclusion, la démocratie est à la mesure de l'homme dont elle reflète les déchirements. Faite (démocratie) de ses exigences, l'homme n'a de chance de les concilier que dans la mesure où il est parvenu à les maîtriser en lui-même. C'est pourquoi, de toutes les conditions historiques, économiques, politiques et sociales qui déterminent l'accomplissement de la démocratie s'en ajoute une autre, primordiale, à savoir l'existence des démocrates. La démocratie ne s'impose pas par la vertu de mécanismes qui lui seraient propres : elle a besoin des hommes qui, en la vivant en eux, la font vivre pour tous.

La vision de progrès, les valeurs et le projet de société démocratique national sont notre boussole, notre guide et le socle de notre engagement dans l'UDPS qui doit demeurer ce qu'elle a toujours été depuis ses racines et tout au long de l'histoire nationale, c'est-à-dire la Force politique nationale, intertribale et majoritaire à travers tout notre Pays et dans la Diaspora congolaise ; l'Ame, la Force motrice et le Catalyseur du Combat politique national de notre Peuple.

Nous devons nous accrocher à notre vision de progrès et à nos valeurs même si elles nous paraissent parfois ternies et usées, et même si en tant que parti politique et hommes de progrès et dans notre vie quotidienne, nous les avons trahies.

Notre vision de progrès et nos valeurs font de nous ce que nous sommes en tant que membres de l'UDPS et hommes de progrès. Elles ont été, au cours de plusieurs années de lutte, soumises à l'épreuve du temps, des faits, des vicissitudes, de l'expérience et même parfois bousculées. Mais elles se sont révélées identiques, fortes et durables hier et aujourd'hui. Au cours de l'évolution du temps et de l'histoire, elles sont révélées être, chaque jour, impérissables. A chaque instant, elles exigent de nous la loyauté, la fidélité, la constance, l'humilité et les actes concrets.

Les trahir, c'est trahir nos Parents, nos Anciens et nos Martyrs ; c'est trahir notre destin et notre mission ici-bas ; c'est perdre la meilleure partie de nous-mêmes.