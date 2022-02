Congo-Kinshasa: Gestion fiable, séduisante et parfaite/RDC - Willy Mishiki appelle l'Union Sacrée à s'inspirer de la vision d'Adolphe Muzito

Dans une vidéo devenue virale sur la toile dans laquelle il répondait aux questions d'un journaliste d'un média en place, le professeur et président national du parti politique Union nationale des nationalistes (UNANA), Willy Mishiki, reconnait sans ambages les équivalus et les épaisseurs idéologiques de l'ex Premier ministre et autorité morale du Nouvel Elan, Adolphe Muzito quant aux propositions que ce dernier suggère sur la situation politico-économique, sécuritaire et sociale de la RDC. Il soutient, en effet, que les qualités intrinsèques d'Adolphe Muzito sont celles dont le pays a besoin pour quitter le stade dans lequel il se trouve.

"Adolphe Muzito peut avoir des défauts mais au moins il est un leader. Il est de l'opposition mais lorsque je vois le programme qu'il propose pour le Congo (... ) Vous allez au pays comme la Grande Bretagne, vous verrez que l'opposition a son programme de gouvernement. Ils ont même des ministres à l'opposition de façon que quand ils passent aux affaires, ça ne pose pas problème. Il est un leader, il a un programme, il dit voilà ce qu'il faut faire. Et quand il critique, même si nous sommes au pouvoir, ce sont des critiques constructives, il ne s'agit pas des critiques "djalelistes" ", a-t-il déclaré.

Par ailleurs, face aux vicissitudes qui frappent à coup sûr la République démocratique du Congo, le professeur Willy Mishiki a avoué son désir le plus vif, celui de voir les sociétaires de l'Union sacrée de la nation s'inspirer de la vision d'Adolphe Muzito. "Nous aimerions bien avoir des gens comme Muzito. Moi par exemple par rapport à ce que nous avons aujourd'hui si on a des gens comme Muzito ça ferait le poids ", a dit Willy Mishiki, membre de l'union sacrée de la nation et président national de l'Union nationale des nationalistes (UNANA).