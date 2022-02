Madagascar: Agressions de scooteristes - Première arrestation à Ambohimanarina

Enfin, les forces de l'ordre ont réussi dans leur principale mission, à savoir la protection des personnes et de leurs biens. Ces derniers jours, l'insécurité a pris de l'ampleur dans la ville d'Antananarivo.

On peut citer la multiplication des attaques contre les motards survenues dans les rues de la capitale et dans les périphéries d'Antananarivo. Raison pour laquelle toutes les unités et institutions des forces de l'ordre instituées dans la région Analamanga ont reçu l'ordre de se mobiliser pour lutter contre ce fléau qui risque de nuire, non seulement à l'image des organes de défense et de sécurité de ce pays mais aussi au régime en place. Ainsi, une vaste opération menée par les forces de l'ordre, toutes unités confondues, a été lancée pour lutter contre ce phénomène d'insécurité récurrente sur presque tout le territoire national.

Se tenant fermement à cet engagement, le commissariat du 6ème Arrondissement de la Sécurité publique à Ambohimanarina a interpellé, cette semaine, trois bandits, reconnus comme étant des agresseurs de motards dans la localité. Ces individus, dont l'un a été appréhendé à Ambodivonikely et les deux autres à Anosivavaka, seraient les auteurs de vols et agressions de motards commis dans le quartier d'Ambohimanarina, et plus précisément dans une attaque survenue dans la nuit du 13 février dernier. Ce jour-là, la victime aurait reçu des coups de bois rond. Malgré tout, elle a pu s'échapper de cette embuscade et a également pu, par la suite, identifier ses agresseurs.