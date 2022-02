Madagascar: Actions sociales - Rio Tinto QMM se mobilise pour venir en aide aux sinistrés

Un certificat de reconnaissance a été remis au conseil d'administration de Rio Tinto QMM en guise de reconnaissance.

En tant qu'entreprise citoyenne et responsable, Rio Tinto QMM a effectué hier une remise de dons au Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC). 200 sacs de riz et 50 grandes couvertures d'une valeur totale de 21 millions d'ariary ont été remis à l'occasion au siège du BNGRC à Antanimora. L'essentiel des opérations de QMM se concentre à Fort-Dauphin dans la région Anosy mais le " voin-kava mahatratra " a encouragé cette entreprise à aider les compatriotes en difficulté après le passage du cyclone Batsirai.

" Ces donations en nature permettront de mieux accompagner les sinistrés car bon nombre d'entre eux n'ont pas encore retrouvé une vie normale. Nous sommes prêts à appuyer les efforts de l'État en fonction des besoins des sinistrés ", selon Ny Fanja Rakotomalala, PDG de QMM. Une autre donation a également eu lieu au fokontany d'Ivandry où cette entreprise a remis 15 sacs de riz, 50 bouteilles d'huiles, 20 couvertures, 10 imperméables, 10 paires de bottes et des bougies aux sinistrés de ce quartier.

Solidarité. Étant un acteur et partenaire du développement économique à Madagascar, QMM a décidé de se joindre aux efforts de solidarité en place coordonnés par le gouvernement. Ces donations s'inscrivent dans la continuité des précédentes initiatives de QMM pour aider les populations fragiles et exposées aux aléas climatiques. Dans une démarche volontaire et engagée, QMM cherche à agir, mais toujours en synergie avec les priorités définies par les autorités, de manière à bien concentrer les efforts et avoir le plus d'impact possible.