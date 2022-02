Madagascar: Coopération sino-malgache - Atelier Luban implanté à l'Université d'Antananarivo

Un grand pas en avant pour le progrès technique. L'Atelier Luban sera inauguré demain à l'ESPA (Ecole supérieure polytechnique d'Antananarivo), dans le campus universitaire de Vontovorona. Il s'agit du fruit de la coopération entre l'ESPA, le Tianjin Vocational College of Mechanics and Electricity, le Tianjin Machinery and Electric Industry School et China Railways, dans l'optique de promouvoir la relation entre Madagascar et la Chine. En effet, l'Atelier Luban est construit et des équipements sont déjà acquis. Des équipements fournis par Tianjin Vocational College of Mechanics and Electricity pour le côté mécanique et par Tianjin Machinery & Electric Industry School pour le domaine électrique. Pour sa part, China Railways a apporté des appuis techniques dans la mise en place des différents matériels. En outre, les deux premières institutions partenaires précitées offrent présentement des programmes d'enseignement dans les domaines de l'équipement mécanique, de l'aérospatiale, de l'automobile, de la protection de l'environnement, de l'information électronique, des services financiers, de la logistique et des industries portuaires. Une opportunité qui s'offre aux jeunes étudiants et qui va certainement favoriser le progrès technique et l'industrialisation de la Grande-île.

Coopération. D'après les responsables auprès de l'Université d'Antananarivo, cette coopération entre Madagascar et la Chine a pour vocation d'approfondir la compréhension et l'échange culturel entre les deux pays, de rechercher un dispositif de coopération dans l'enseignement professionnel et d'effectuer ensemble l'installation de Workshop LUBAN et d'autres activités à Madagascar. A noter que des conventions ont été signées par les différents partenaires en octobre 2019, en vue de la mise en place de l'Atelier Luban à Madagascar. Selon les parties, cette relation sino-malgache contribue à la mise en place conjointe d'une base de formation de talents dans le domaine de l'ingénierie, à l'étude d'un processus de coopération en matière d'enseignement professionnel, à la promotion des recherches sur les programmes de formation de talents et enfin, à multiplier les offres de stage et de planification des carrières pour les étudiants dans l' " Atelier Luban ".