Madagascar: IGE - " Nous allons lutter contre tout paiement de prestation fictive ",

Des investigations seront menées par cette entité concernant la gestion des deniers publics au niveau des consulats, des ambassades et des représentations diplomatiques de Madagascar à l'étranger.

L'ancien directeur général de l'Inspection Général de l'Etat, Désiré Rakotonomenjanahary, n'a pas pu assister à la passation de services avec son successeur en raison d'un problème de santé, a-t-on évoqué. Le nouveau directeur général de cet organe de contrôle de la gestion des finances publiques, Daniel Randrianarivony a ainsi pris officiellement sa fonction hier, en présence du Secrétaire Général de la Présidence, Valéry Ramonjavelo, qui a représenté le Chef de l'Etat, lors de cette cérémonie de passation de services.

Inscrit dans le Corps des Inspecteurs d'Etat depuis 20 ans, il était le délégué du contrôle financier au sein des ministères de la Sécurité Publique ainsi que des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique, avant d'occuper ce nouveau poste. " En tant qu'œil, main et pied du président de la République, les inspecteurs d'Etat peuvent l'aider à contribuer au développement du pays tout en assurant la bonne gestion des finances publiques. En outre, ils participent activement à la restauration de la nation en éliminant toute forme de mauvaise gouvernance des deniers publics, sans oublier les patrimoines de l'Etat comme les bâtiments et les matériels roulants ", a évoqué le nouveau directeur général de l'IGE.

Toute forme de pression. Et ce n'est pas tout! " Nous allons également lutter contre tout paiement de prestations fictives via la caisse de l'Etat, que ce soit des travaux, des services, des prestations intellectuelles ou de fournitures. En effet, nous avons constaté que ces infractions financières sont actuellement nombreuses. Nous allons en même temps contrôler de près toutes les dépenses engagées issues des transferts d'argent au niveau des ministères vers leurs organismes rattachés respectifs.

L'assainissement de la gestion des établissements publics nationaux n'est pas en reste. A part cela, nous allons mener des investigations sur la gestion des deniers publics au niveau des consulats, des ambassades et des représentations permanentes diplomatiques de Madagascar à l'étranger ", d'après toujours les explications de Daniel Randrianarivony. Parlant de l'exécution des missions de l'IGE, qui sont, rappelons-le, sur ordre du président de la République, il a réitéré que les traitements de dossiers y compris la publication des rapports et les investigations sur le terrain, seront accélérés afin d'éviter toute tentative de corruption ou de pression à l'encontre des inspecteurs et contrôleurs d'Etat. Et lui de préciser que l'IGE n'acceptera aucune forme de pression visant à déformer les faits réels. " Nous contrôlons non seulement les dépenses mais aussi les recettes ", a-t-il enchaîné.

Affaire SMMC. Par ailleurs, le directeur général de l'IGE sollicite la coordination des actions entre tous les organes de contrôle des finances publiques, et ce, en harmonie avec les ministères concernés. Le renforcement du nombre du personnel de l'IGE et l'amélioration de la méthode de travail, sont également de mise. Interrogé sur l'affaire SMMC, il a soulevé qu'il vient de recevoir les dossiers lors de la passation de services. " L'enquête est toujours en cours ", a-t-il conclu.