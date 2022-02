Madagascar: Football / Pro League - Tous les yeux à Barikadimy !

La 9e journée de Pro League offre un week-end de rêve au Stadium de Barikadimy avec deux gros matchs très prometteurs. Du moins en intensité ou mieux en prestige. C'est le cas notamment du match de samedi prochain où l'AS Fanalamanga sera opposé au JET Kintana.

Si le premier reste invaincu à Toamasina, on ne se méfiera jamais assez du JET Kintana qui a retrouvé des couleurs au cours de ses trois derniers matches grâce notamment à la forme retrouvée de son taulier, un Berajo qui ne lâche rien. Mais en face, le mur défensif composé de Tsalo et Rajao reste inébranlable. Même Parex, qui a aussi ouvert son compteur, aura du mal à venir à bout de la défense de Fanalamanga qui bénéficie désormais du talent de l'ancien coach de l'Ajesaia, Setra. L'autre match de dimanche à Barikadimy ne manque pas aussi d'attrait puisque les deux forces en présence le valent. Il y aura d'abord Tia Kitra qui retrouve son public et l'efficacité de sa ligne offensive sous la houlette du talentueux Jinidy.

En face par contre, il y a l'Ajesaia de plus en plus méconnaissable avec l'absence de son gardien Bota. Dans les autres rencontres, le leader de la Conférence Sud, en l'occurrence Disciples FC, aura intérêt à se méfier de Dato, connu pour sa hargne à l'image du gardien Eddit Bastia. N'empêche, Disciples FC qui s'appuie désormais sur ses jeunes attaquants tels Hasina et Freddo, part avec la faveur du pronostic. À charge pour le coach Mamisoa Razafindrakoto de trouver la bonne formule pour retrouver cette efficacité lors des deux derniers matchs.

Voici le calendrier de cette 9e journée qui va peut-être retrouver le public car Pro League a finalement fait une demande auprès du ministre Hawel Mamod'Ali pour être mis à la même enseigne que le football européen, ou mieux, la dernière CAN au Cameroun avec des tribunes remplies à ras bord.

Samedi 19 février

Barikadimy

14h30 : AS Fanalamanga contre JET Kintana

Elgeco Stadium

14h30 : CFFA contre Zanakala

Dimanche 20 février

Complexe Sportif Vontovorona

14h30 : COSFA contre Five FC

Stade Rabemananjara

14h30: Fosa Juniors contre Uscafoot

Stadium Barikadimy

14h30: Tia Kitra contre Ajesaia

Stadium Elgeco Plus

14h30 : Disciples FC contre Dato

Stade Maître Kira

14h30: 3FB contre JFC

Stade Ampasambazaha