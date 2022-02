Madagascar: Éclairage public - Des lampadaires solaires pour la CUA

Ces dernières années, les rues de la capitale étaient de plus en plus éclairées à la tombée de la nuit. Les axes principaux et surtout les zones rouges sont les premiers à en avoir bénéficié dans la perspective de lutter contre l'insécurité.

Si les communes situées en périphérie de la capitale ont déjà été équipées par le Groupe Filatex de lampadaires solaires, la Commune urbaine d'Antananarivo (CUA) vient de s'ajouter à la liste des villes bénéficiaires. Dans sa démarche citoyenne, le Groupe Filatex a remis, le lundi 15 février à Analakely, 20 lampadaires solaires avec mâts pour éclairer les artères de la capitale.

Les dits lampadaires seront installés sur l'axe Ambohijatovo-Avaratra et Ankorondrano. " Nous sommes conscients que l'éclairage public est primordial pour la sécurité de la route et des usagers et contribue au confort urbain et à l'embellissement de la ville. Pour l'heure, nous avons fait don de 875 lampadaires répartis dans diverses régions de la Grande-île ", a souligné Tanteraka Rakotoarisoa, directeur RSE de Filatex.