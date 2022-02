Madagascar: Industrie - Des parcs industriels pour la promotion des PME

Le ministre Edgard Razafindravahy dans la région Vakinankaratra pour la promotion des petites et moyennes industries

Le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation est sur le front pour la concrétisation des projets de développement des petites et moyennes entreprises dans toutes les régions du pays. Et ce, à travers le projet de création de parcs industriels.

Edgard Razafindravahy effectue un périple sur l'axe Sud du pays pour voir sur terrain l'évolution des actions à entreprendre pour la création d'unités de transformation des produits locaux, par le biais du développement des petites et moyennes entreprises.

Industrialisation massive

Les zones pépinières sont les outils que le MICC entend déployer pour ce projet d'industrialisation massive. Et si le ministre Edgard Razafindravahy a choisi les districts d'Ambohimandroso, Antanifotsy, Ambatolampy et Antsirabe, c'est que ces localités sont réputées pour les immenses potentiels agricoles dont elles disposent. Pomme, pêche, poire, pomme de terre, carottes ... constituent autant de produits qui peuvent être transformés dans ces régions où le MICC entend développer un dispositif de pépinières industrielles. " Notre objectif est de monter des unités de transformation pour produire de la valeur ajoutée et contribuer ainsi au développement régional ", a déclaré le ministre. Il a, par ailleurs, insisté sur la nécessité de créer des associations qui feront office de porteurs de projets sous forme de petites et moyennes entreprises. " Le ministère jouera pleinement son rôle de facilitateur de projet ", a-t-il ajouté.

Créativité

Et c'est justement dans cette perspective que le MICC projette la mise en place de parcs industriels pour la réalisation de ce projet ambitieux. En effet, les parcs industriels seront de vastes terrains où s'implanteront des petites et moyennes industries de transformation des produits locaux. Une aubaine en tout cas, pour les zones productives au sein desquelles les acteurs économiques font preuve de créativité. Pour ne citer que les fameuses unités de fabrication de marmites d'Ambatolampy qui témoignent de l'ingéniosité des petits industriels de cette localité. L'idée du MICC est justement de vulgariser ce genre d'initiative et d'appuyer les promoteurs pour leur professionnalisation. Le MICC procède actuellement aux négociations et aux préparatifs d'usage pour la concrétisation de ce projet pour la réalisation du "velirano" n°7 sur l'industrialisation.