Maroc: Sécurité routière - RMA récompense l'exemplarité de ses assurés

Casablanca — La Royale marocaine d'assurance (RMA) a annoncé le lancement d'une action qui vise à récompenser les bons conducteurs en reconduisant gratuitement les contrats automobiles de ses assurés n'ayant pas déclaré de sinistre depuis plus de 5 ans.

Cette action, qui encourage l'exemplarité en matière de "bonne conduite" chez les automobilistes assurés par RMA, s'inscrit dans le cadre du partenariat public/privé conclu en 2017 entre la compagnie et NARSA qui, de par sa vocation, initie une série d'actions préventives afin de limiter les risques liés aux dangers de la route, indique la compagnie dans un communiqué.

"Il s'agit là d'une action résolument citoyenne qui correspond naturellement au métier de la compagnie, dont la prévention de toute forme de risque demeure un axe fondamental, a indiqué la secrétaire générale de RMA, Hajar Allali, ajoutant qu'en outre, la sécurité routière est un enjeu de santé publique que RMA place au cœur de sa politique RSE".

Et de rappeler que le partenariat qui lie RMA à NARSA se concrétise annuellement par des actions visant à infléchir le risque lié aux accidents de la route en abordant l'axe de la prévention et de la sensibilisation.

Il s'agit notamment de la formation des conducteurs relevant des acteurs institutionnels et professionnels, de la sensibilisation en milieu scolaire et universitaire, de l'organisation de séminaires thématiques et d'actions de sensibilisation à l'échelle nationale et de l'aménagement de périmètres de sécurité aux abords des écoles primaires.

De ce fait, par cette action de sensibilisation positive qui valorise les bons conducteurs, RMA aspire à créer un fort sentiment d'émulation parmi sa clientèle, que la compagnie voudrait plus alerte quant aux risques liés à l'imprudence au volant.

Filiale de O'Capital, groupe financier privé leader au Maroc et sur le continent africain, RMA a pris l'engagement, depuis plus de 70 ans, de protéger les biens et les personnes contre les risques de la vie et d'accompagner les particuliers, les professionnels et les entreprises dans la réalisation de leurs projets d'avenir en toute sérénité.

Forte de son image de compagnie leader en matière d'innovation et toujours à la pointe des nouvelles solutions d'assurance, la compagnie continue dans cette même lignée afin de mieux répondre aux besoins et attentes de ses assurés.