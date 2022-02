Algérie: L'Ecole œuvre à développer le sens du patriotisme chez les élèves

TEBESSA — Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a affirmé, mercredi depuis Tébessa, que "l'école œuvre à développer le patriotisme et le sens civique chez les élèves".

S'exprimant lors d'une cérémonie organisée à l'occasion de la journée nationale du Chahid (le 18 février) à la salle des conférences Chahid Abbane Ramadan dans le cadre de sa visite à la wilaya de Tébessa, le ministre a indiqué que l'école "est le lieu idéal pour inculquer le patriotisme et le sens civique chez les élèves".

"Les établissement éducatifs ont un rôle fondamental dans la consécration de l'identité nationale et le renforcement de l'unité du peuple à travers les programmes éducatifs qui œuvrent à enseigner l'histoire pour consolider la mémoire historique", a indiqué M. Belabed.

Le ministre a affirmé que "l'Ecole joue un rôle fondamental dans l'enseignement de l'histoire et la mémoire nationale aux générations montantes", relevant la célébration des fêtes nationales "se veut une valorisation du legs historique et un moyen idoine pour accompagner le travail pédagogique visant principalement à faire connaitre les monuments de l'histoire aux générations montantes et à pérenniser les valeurs de l'Ecole algérienne".

Il a indiqué, en outre, que le ministère de l'Education nationale avait élaboré un programme riche pour la célébration de la Journée nationale du Chahid à travers tous les établissements éducatifs répartis sur le territoire national, où plusieurs activités auront lieu en coordination avec le secteur des moudjahidines et des ayants-droit dont des conférences sur la révolution nationale et des sorties aux musées et sites historiques.

Cette festivité à laquelle ont assisté les autorités locales et la famille révolutionnaire, a vu la distinction de plusieurs majors de promotion durant le premier trimestre de l'année scolaire en cours, tous paliers confondus.

Trois établissements éducatifs ayant enregistré un taux de vaccination élevé ont été distingués. A ce propos, M. Belabed a appelé les professionnels du secteur à se faire vacciner pour avoir une immunité collective contre la propagation du nouveau coronavirus.

Le ministre poursuivra jeudi sa visite dans la wilaya de Tébessa où il procédera avec le ministre des Moudjahidines et des ayants-droit, Laid Rebiga à l'inauguration de nombre d'établissements éducatif et à la réinhumation des restes mortuaires de 6 martyrs.