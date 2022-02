Algérie: Hamadi et le SG de l'OMT évoquent la concrétisation des dossiers communs

Alger — Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, a tenu une réunion de travail, via visioconférence, avec le Secrétaire général (SG) de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), Zurab Pololikashvili, visant à examiner la concrétisation des dossiers communs et les moyens de leur élargissement et enrichissement, a indiqué, mercredi un communiqué du ministère.

Au début de la rencontre, M. Hamadi a mis en avant les efforts de l'OMT visant à accompagner les pays membres en vue de la reprise du tourisme au regard de la crise du covid-19, outre les programmes tracés pour la relance du secteur du tourisme dans le monde et la réalisation d'un tourisme plus durable et inclusif", a précisé le communiqué.

Par ailleurs, M. Hamadi a relevé "l'importance d'entamer la préparation d'un guide touristique en Algérie destiné aux porteurs de projets touristiques étrangers programmé dans le cadre de la coopération commune avec l'OMT, en sus d'entamer les rencontres bilatérales pour sa concrétisation dans les plus brefs délais, et ce, conformément à la nouvelle vision adopté par les autorités, à leur tête le président de la République, à la relance et le renforcement de l'investissement en Algérie, étant un choix stratégique pour la réalisation du développement durable".

"La visite officielle du SG de l'OMT en Algérie aura un impact positif sur la promotion et l'élargissement des relations de coopération entre l'OMT et l'Algérie", a-t-il poursuivi.

Pour sa part, M. Pololikashvili a affiché "la disposition de l'OMT à accompagner l'Algérie dans le développement du secteur de tourisme, notamment dans la concrétisation du programme commun tracé, à l'instar de la livraison d'une stratégie de commercialisation et de promotion de la destination touristique Algérie", réitérant "ses remerciements à l'Etat algérien pour son soutien à son élection à la tête de l'OMT".