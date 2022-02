Gambie: Le Bureau de Gestion du Personnel (PMO) met tout en œuvre pour l'application des nouveaux salaires en Juillet

La modernisation des mécanismes d'administration et de paiement des salaires fait partie d'une série de réformes entreprises par Le Bureau de Gestion du Personnel (PMO), et ce, conformément aux recommandations du gouvernement pour sa mise en œuvre effective en Juillet 2022.

Mr Musa Cham, le Directeur de Cabinet Adjoint responsable des Programmes et Stratégies du Bureau de Gestion du Personnel (PMO), a déclaré lors d'une interview exclusive avec le Directeur de la Communication de ladite institution que plusieurs réformes sont présentement mises en œuvre. Il a révélé que les recommandations concernant l'adaptation et la mise à niveau de la grille de salaire et de récompense de la Fonction Publique ont été mises en œuvre en Janvier 2022.

" Le Bureau envisage d'entreprendre une analyse méthodique du système en vue de non seulement identifier les domaines ou les compétences et aptitudes des ministères et départements convergent, mais également localiser les domaines dans lesquels leurs rôles et fonctions sont identiques " a-t-il expliqué.

Le Directeur de Cabinet Adjoint (DPS) a révélé que la décision du gouvernement de mettre en œuvre le nouveau mécanisme de paiement et de grille de salaire en Juillet 2022 est le plus grand succès du Bureau de Gestion du Personnel (PMO) en 2021.

Il a déclaré que le Programme de Développement National (NDP) attribue des objectifs précis que le Bureau de Gestion du Personnel (PMO) se doit d'accomplir en tant qu'acteur important, notamment la réforme de la structure de paiement et de la grille de salaire. Selon lui, cette réforme est fondamentale car un nombre important de fonctionnaires compétents ont quitté la Fonction Publique en raison du bas niveau des salaires.

En 2020, a-t-il ajouté, le document concernant la réforme de la structure de paiement et de la grille de salaire a été validé lors du séminaire organisé a l'intention des Directeurs de Cabinet en 2021.

Concernant le régime de retraite, le Directeur de Cabinet Adjoint a révélé que le présent système a été mis en place au cours de la période coloniale en 1950. Il a été décidé, lors de l'avènement du nouveau gouvernement en 2017, de la conduite d'une profonde révision du régime de retraite.

" Le régime de retraite a été l'objet de réforme et est présentement devant les membres de l'Assemblée Nationale. Nous espérons que le document recevra au cours du mois présent l'approbation des Membres de l'Assemblée Nationale, et ce, suite à une analyse profonde par les différentes commissions de l'Assemblée " a-t-il déclaré.

Concernant la fiche de paiement des salaires, il a déclaré que la Direction des Ressources Humaines est l'organe responsable de la gestion de la fiche de paiement. " Bien que la gestion de la fiche de paiement des salaires incombait au Département de la Trésorerie au cours de plusieurs décennies, le Bureau de Gestion du Personnel (PMO) a décidé que la gestion de la fiche de paiement des salaires serait dorénavant la responsabilité de la Direction des Ressources Humaines. Le Département de la Trésorerie est officiellement responsable du service de paiement. Mais nous avons constaté chaque année des anomalies dans le système de fiche de paiement. "

" A l'analyse de la présente fiche de paiement " a-t-il déclaré, " vous remarquerez des incohérences concernant des attributions qui ne correspondent aucunement avec le statut professionnel des employés. Nous avons pensé que ces incohérences seraient une source de désinformation et ne permettraient donc pas la prise de décisions adéquates et appropriées permettant la bonne gestion de la Fonction Publique. "

" La date de naissance est une autre anomalie concernant la bonne gestion de la fiche de paiement. Puisque c'est un système de gestion intégrée, nous avons estimé nécessaire de mettre en place un système unique de gestion d'informations et de données. Pour cette raison, la direction a estimé nécessaire le transfert de la gestion de la fiche de paiement au Bureau de Gestion du Personnel (PMO) " a-t-il conclu.

