Afrique: Al-Sissi arrive à Bruxelles pour participer au sommet UE-UA

Le président Abdel Fattah Al-Sissi est arrivé mardi à Bruxelles pour participer à la 6e session du sommet Union Européenne-Union Africaine, prévu les 17 et 18 février en cours au siège de l'UE.

Le sommet UE-UA se tiendra cette année sous le thème "Afrique et Europe, deux continents avec une vision commune d'ici 2030".

La première session du sommet UE-UA s'est tenue au Caire en 2000, lors de laquelle le plan d'action du Caire a été mis en place, tenant compte que la partie européenne est l'un des partenaires internationaux les plus importants, avec lesquels l'Union Africaine (UA) tient à renforcer ses rapports, en particulier dans les dossiers du développement et du maintien de la paix et de la sécurité internationales, en plus de la consultation continue sur les moyens de faire face aux défis communs.

Le président Al-Sissi envisage de se concentrer, lors des travaux du sommet UE-UA, sur les différents sujets qui préoccupent les pays africains, notamment le renforcement des efforts internationaux pour faciliter leur intégration dans l'économie mondiale, a déclaré le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Rady.

Le chef de l'Etat soulignera aussi la nécessité de fournir un soutien efficace aux pays africains afin de réaliser les Objectifs de développement durable 2030, transférer la technologies aux Etats en développement, promouvoir les investissements étrangers et leur permettre d'accroitre leur dépendance aux sources d'énergie renouvelable.

Selon le porte-parole, M. Al-Sissi évoquera également les préparatifs de l'Egypte pour accueillir le prochain sommet des Nations unies sur le climat en novembre 2022 (COP-27), et les efforts égyptiens déployés en ce sens pour parvenir à des résultats équilibrés et réalisables.

Il soulignera l'importance de cristalliser une vision commune pour soutenir le continent africain pendant la pandémie du coronavirus, tout en facilitant l'accès équitable de différentes technologies liées au Covid-19, en particulier la production des vaccins, a ajouté M. Rady.

Le programme de la visite du président Al-Sissi en Belgique comprendra un sommet avec le roi Philippe Léopold et le premier ministre, Alexander De Croo, pour discuter des moyens de renforcer les relations bilatérales d'une manière qui réalise les intérêts communs des deux peuples et pays, outre de la coordination mutuelle sur un certain nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun.

Le président Al-Sissi rencontrera aussi des hommes d'affaires belges pour examiner la promotion de la coopération dans les domaines économique, commercial et d'investissement.

En marge du sommet UE-UA, le chef de l'Etat aura des entretiens avec des dirigeants européens pour examiner le renforcement de la coopération bilatérale et les questions régionales et internationales d'intérêt commun.