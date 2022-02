Ile Maurice: Blenheim - Récif "terra nullius" devenu objet de toutes les convoitises

Le 13 février, l'étude scientifique du récif de Blenheim a débuté aux Chagos, pour collecter des données pour délimiter les frontières maritimes entre Maurice et les Maldives. Au même titre que notre île, les Maldives revendique la territorialité de Blenheim. Mais à qui appartient ce récif sur lequel le drapeau britannique avait été planté en 1982, au grand dam du "Foreign Office" ? Histoire d'une "Terra nullius" submergée que plusieurs nouveaux maîtres veulent s'approprier.

Ils ont jeté l'ancre et sont arrivés à bon port. Le 8 février, une expédition, menée par Jagdish Koonjul, représentant mauricien des Nations unies à New-York et réunissant Philippe Sands, conseiller juridique de Maurice sur le dossier Chagos, des Chagossiens, des journalistes étrangers et la MBC, est partie pour une étude scientifique du récif de Blenheim aux Chagos. L'enquête, qui a commencé le 13 février avec des spécialistes suédois, vise à faire des relevés bathymétriques, soit pour mesurer les profondeurs et le relief de l'océan et déterminer la topographie du sol de la mer.

Or, Blenheim, théâtre de cette recherche, suscite la curiosité... et surtout la controverse, comme le font ressortir David Brewster et Samuel Bashfield dans un article publié dans The Interpreter de l'institut Lowy, en Australie. "Le récif de Blenheim est un atoll corallien situé dans un des lieux les plus retirés de l'océan Indien entre les Chagos et les Maldives. Ce lieu est couvert par l'eau en marée haute", précisent-ils.

En fait, Blenheim se trouve à 19 kilomètres au nord-ouest des îles Salomon et à 217 kilomètres au nord de Diego Garcia. Historiquement, ce récif avait été découvert en 1570 par des navigateurs portugais. Précédemment baptisé Baxio Predassa, l'atoll a été renommé Blenheim, du nom d'un navire de la Compagnie anglaise des Indes orientales, qui a fait naufrage sur des récifs coralliens.

Sur le plan administratif, le récif Blenheim figure au sein du territoire britannique de l'océan Indien. Et comme Maurice réclame la souveraineté de l'archipel des Chagos, incluant Blenheim, la paternité de l'atoll donne le mal de mer à Maurice, les Maldives aussi bien que le Royaume-Uni. Chacun veut mener sa barque et remporter la souveraineté de Blenheim. Selon David Brewster et Samuel Bashfield, il se peut que Blenheim soit en fait classifiée comme "terra nullius", donc "terre sans maître". Car depuis des décennies, argumententils, le gouvernement britannique avait secrètement conclu que ce récif n'était leur territoire et que personne n'en avait la possession. Le Royaume-Uni n'avait rien fait à ce sujet.

D'ailleurs, selon les Foreign Office Files désormais déclassifiés, les débats sur la souveraineté de Blenheim datent des années 1975. À l'époque, indiquent les auteurs, après les questionnements d'un visiteur américain sur cette question, Collin Allan, commissaire du British Indian Ocean Territory, conclut, dans un télégramme envoyé à Londres, que "le récif était en dehors de sa juridiction".

De plus, Blenheim a aussi été exclu du Traité de Paris de 1814, qui faisait le transfert de Maurice, des Seychelles et d'autres îles sous leur administration, incluant les Chagos, de la France à l'Angleterre. Le récif de la discorde ne figurait pas non plus au décret en conseil de 1965, qui délimitait les Chagos de Maurice pour l'insérer comme territoire britannique de l'océan Indien. En somme, on dirait que la territorialité de Blenheim avait été tout simplement occultée.

Dans les années 1970, les débats foisonnaient davantage, avec le risque que toute nation ne vienne le revendiquer et y construire une île artificielle par-dessus, ce qui aurait des retombées pour la base militaire américaine de Diego Garcia.

Aussi, Collin Allan proposa de réclamer la souveraineté de Blenheim. Ce récif serait un pays à part entière, comme ce fut le cas avec la République de Minerva près des Tonga durant la même période. Toutefois, les officiels du Foreign Office affirmèrent qu'une telle revendication n'était pas chose facile. Le problème venait du fait qu'à marée haute, le récif de Blenheim se retrouvait submergé, ce qui complexifie son appropriation comme territoire national, à l'inverse des îles et segments volcaniques. Une ambivalence réitérée par l'United Nations Convention on the Law of the Sea au sujet des "low-tide elevations" comme le récif de Blenheim.

Néanmoins, en 1982, un nouvel épisode fait des vagues. Le commandant Wells, le représentant militaire à Diego Garcia, informe Londres, le 15 mars 1982, avoir planté un drapeau britannique sur le récif de Blenheim. Dans son télégramme, il mentionne que ce lieu était formellement réclamé comme territoire britannique de l'océan Indien. Ce qui a horrifié le Foreign Office, poursuivent David Brewster et Samuel Bashfield. Les hauts officiels britanniques devaient alors rétorquer que cette action était non autorisée. Cela avait-il eu un impact légal en termes de souveraineté, questionnent les auteurs de l'article ? Encore une fois, Blenheim n'était pas décrété territoire bri- tannique. Le drapeau fut laissé, puisqu'il serait, au fil du temps, sous les flots.

Suivant une crainte de revendication territoriale par les pays soviétiques, un mémorandum du conseiller juridique du Foreign Office vint rajouter de l'eau au moulin : "Jusqu'à ce que la souveraineté ne soit affirmée, c'est une terra nullius." Depuis, cette bataille pour la territorialité de Blenheim semble être la mer à boire. Avec son enquête scientifique, Maurice ne veut certainement pas mettre pavillon bas. De leur côté,les Maldives n'entendent pas larguer les amarres tandis que le RoyaumeUni continue à veiller au grain. La suite dépendra, selon les auteurs, de la capacité de Blenheim à rester à la surface en dépit de la marée haute. "Il se peut, qu'avec le temps, les atolls coralliens s'étendent sous forme d'îles", indiquent David Brewster et Samuel Bashfield.

Et même si Maurice a, elle aussi, planté son quadricolore lundi dernier aux Chagos, sur les îles bien solides de Peros Banhos et Salomon, rien n'est encore joué pour le récif de Blenheim. En tout cas, l'île garde le cap sur son objectif, aidé par les Chagossiens dans cette cause. D'ailleurs, Olivier Bancoult, qui fait partie du voyage, a déclaré aux médias internationaux que les natifs connaissent Bleinheim et allaient y pêcher: "On n'a jamais vu de Maldivien. Maintenant, les Maldives disent que c'est pour elles ?"

En sus de l'étude scientifique, Blenheim demeurera au centre de l'attention. Car le litige territorial opposant Maurice aux Maldives sera traité devant le Tribunal international du droit de la mer. Le 14 avril, le pays doit soumettre ses propositions à la cour pour l'aider à délimiter les frontières maritimes entre les deux parties.

Andrew Rosindell, député britannique : "autant Maurice que le Royaume-uni se comportent comme des colons"

Le voyage de la délégation mauricienne aux Chagos ne cesse d'enflammer les débats. La chaine "GB News" a diffusé la déclaration du député britannique Andrew Rosindell, mardi, après que le drapeau mauricien a été planté sur l'archipel suivant l'arrivée de l'expédition. "On a fait partir les Chagossiens de leur terre natale, les forçant à vivre au Royaume-Uni, aux Seychelles et à Maurice, etc. Toutefois, ces îles n'appartiennent pas à Maurice. Elles sont britanniques. Toute décolonisation devrait se faire par voie de négociation", déclare le député britannique conservateur Andrew Rosindell. Pour lui, ce sont les Chagossiens qui devraient décider et pouvoir retourner sur leur terre, ils doivent avoir droit à leur autodétermination. "Je pense qu'ils devraient être autorisés à y retourner sous la souveraineté britannique. Ils doivent aussi avoir le choix de décider s'ils veulent rester sur le territoire britannique ou mauricien", a-t-il ajouté. Autant Maurice que le Royaume-Uni se comportent comme des colons, précise-t-il.

Terre sans maître nation libre de droit

Jusqu'à présent, le Royaume-Uni avait décrété le récif de Blenheim comme "terra nullius". Qu'est-ce que cela implique au juste ? Ce terme signifie "terre sans maître". Il s'agit d'un territoire libre de droit et qui n'appartient à aucun état officiellement. Dans ce registre, on trouve notamment le Liberland, classifiée comme une micronation. Ce concept réfère à une entité territoriale créée au départ par un petit nombre de personnes qui prétend au statut de nation indépendante mais qui n'est pas reconnue comme telle par les nations officielles ou par les organismes transnationaux. Pour revenir au Liberland, celui-ci a été proclamé le 13 avril 2015 comme micronation par Vít Jedlicka, un homme politique, sur un îlot de 7 km2, situé sur la rive ouest du Danube, à la frontière entre la Croatie et la Serbie. Selon Vít Jedlicka, puisqu'aucune de ces nations ni d'autres pays ne réclame ce territoire, il est une "terre sans maître". Ce dernier a créé un site internet sur lequel on peut postuler pour la citoyenneté et ainsi bénéficier d'un passeport liberlandais. Chaque année, le 13 avril, il célèbre l'anniversaire de la fondation de son État utopique, avec quelques-uns des 300 Liberlandais... mais personne n'y habite, soulignent les médias internationaux. À ce jour, le Liberland n'a aucune reconnaissance internationale et les autorités croates interdisent l'accès à l'île. Autre terre qui n'appartient à personne : l'Antarctique. C'est le seul continent. Il est devenu Terra nullius, par traité, en 1961.