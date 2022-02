Ile Maurice: "Tresta Star" - Plus d'une vingtaine de cuves de carburant héliportées

Plus de risque de pollution après le naufrage du Tresta Star à La Réunion. En effet, la dépollution du souteur battant pavillon mauricien, encastré à la pointe du Tremblet à Saint-Philippe, s'accélère. En sus des sacs de déchets évacués à bord du Vasileos P, plus d'une vingtaine de cuves de carburant ont déjà été pompées depuis les cales du souteur par la société grecque Polygreen. C'est ce que rapporte nos confrères de Réunion La 1ère. Elles ont par la suite été héliportées sur le remorqueur, qui se trouve plus au large. Une dizaine de personnes est mobilisée pour ces travaux de dépollution.

Le sort du Tresta Star, prisonnier de la coulée de lave de 2007, reste suspendu à la décision de l'armateur qui se donne six mois maximum avant de remorquer le souteur à Maurice. De son côté, les autorités réunionnaises maintiennent la pression sur le propriétaire du bateau pour que la situation de crise s'estompe dans les plus brefs délais. "L'option est de sauver le bateau après avoir réparé la brèche de trois mètres à côté de la salle des machines et le remorquer à Maurice", explique Daniel Collet, Chef de Pôle Développement du territoire à la mairie de SaintPhilippe. Mais l'opération s'avère compliquée et difficile car le souteur est profondément encastré dans les rochers. De plus, avec l'approche d'un nouveau système cyclonique qui rode dans les parages, le Tresta Star pourrait subir d'énormes dégâts structurels car des vagues de 7 à 8 mètres sont annoncées en début de la semaine prochaine.

Lors de sa visite à La Réunion, Sébastien Lecornu, ministre des Outre-mer, a décoré tous ceux qui ont aidé au sauvetage des 11 membres d'équipage du Tresta Star. Pour rappel, le navire s'est échoué au Tremblet, au lieu-dit du Vieux Port, depuis le 3 février. Il a dérivé à la suite d'une avarie en plein cyclone Batsirai. L'équipage comprenant Indiens et Bangladais a pu être secouru grâce à l'intervention des autorités réunionnaises.