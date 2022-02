Congo-Kinshasa: Boma - Les établissements universitaires fermés continuent fonctionner (Mairie)

Le maire de Boma au Kongo-Central, Marie Josée Niongo Nsuami, met en garde les étudiants qui s'inscrivent dans les établissements d'enseignement supérieur non viables et interdits de fonctionner en République démocratique du congo (RDC). Dans un communiqué officiel, rendu public mercredi 16 février, il rappelle que la mesure portant fermeture des établissements d'enseignement supérieur non viables prise par le ministre de tutelle dans sa note circulaire du 20 décembre 2021 n'est pas encore abrogée.

Dans ce communiqué, dont copie pour information est réservée aux membres du conseil urbaine de sécurité, aux bourgmestres, aux chef de quartiers, au conseil urbain de la jeunesse ainsi qu'au cadre des concertation de la société civile, tous à Boma, Marie Josée Niongo Nsuami dit avoir remarqué que certains établissements universitaires déclarés non viables et fermés dans la ville de Boma, sont malheureusement en plein exercice, sans document contraire délivré par l'autorité de tutelle.

Dans ce document, la mairie se reconnaît incompétente de réguler le fonctionnement du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Cependant, elle invite les étudiants et leurs parents à ne pas se faire flouer, et à prendre soin de se faire inscrire dans les structures reconnues viables par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire.

À cet effet, Marie Josée Niongo Nsuami interdit d'avance des troubles à l'ordre public le moment venu; car les diplômes que délivreront ces institutions non viables ne seront pas reconnus.