Afrique de l'Ouest: Déforestation en Côte d'Ivoire - Alassane Ouattara fulmine contre les "donneurs de leçons" de l'UE

Dans une interview accordée à RFI et France 24, le président ivoirien s'est prononcé contre les députés européens qui souhaitent voter une loi contre les produits soupçonnés d'être issus de la déforestation, tel le cacao.

En Côte d'Ivoire, le président Ouattara s'insurge contre les députés européens qui envisagent de voter une loi contre les produits soupçonnés d'être issus de la déforestation, tel le cacao. Avec cette loi, ces produits n'auraient plus accès au marché européen.

Dans le viseur du Parlement européen, il y a notamment la Côte d'Ivoire, où, selon plusieurs rapports, les plantations cacaoyères continueraient de s'étendre au détriment de la forêt tropicale. Dans une interview exclusive donnée à RFI et France 24 à l'occasion du sommet UE-UA qui s'ouvre ce jeudi à Bruxelles, Alassane Ouattara fulmine contre les " donneurs de leçons " européens.

" Je peux vous dire que ce n'est pas de l'intérêt de l'Union européenne. Vous savez, le monde est multipolaire aujourd'hui. Si les Européens ne veulent pas acheter notre cacao, il y en a d'autres qui vont l'acheter. Si les Américains ne veulent pas acheter notre cacao, il y en a d'autres qui pourront l'acheter. Nous devons travailler ensemble à ce que le cacao soit durable ! ", a déclaré le président ivoirien.

" Il faut que les engagements soient respectés "

Il a également dénoncé les " leçons " faites par des pays européens. " Nous sommes d'accord pour que le problème de l'environnement soit au cœur de ce que nous faisons. Mais qu'est-ce que l'Afrique représente en matière de pollution ? 4 %. Et les 96 %, qui sont ceux qui le font ? Ce sont les Occidentaux. Et vous vous êtes développés comment ? ", a-t-il asséné.

Le chef de l'État estime qu'il " faut qu'on travaille à trouver des solutions ! ". " Nous avons une génération de chefs d'État et une jeunesse, maintenant, qui connaît ses responsabilités et qui estime que nous ferons ce qui est bien pour nos pays, pour nos peuples. Nous ne voulons pas d'importation, d'idéologie, ni de culture, ni de constitutions, etc. C'est terminé ça. Il faut que la considération soit de part et d'autre dans les relations entre l'Europe et l'Afrique. Tous ces engagements qui ne sont pas respectés, j'espère que cette fois-ci on va en parler. Il faut que les engagements soient respectés ! ", a-t-il ajouté.

" Qu'est-ce que nous avons à voir avec toute cette pollution, ces érosions côtières ? Qu'est-ce que nous avons à voir avec toutes ces intempéries qui tuent des gens chez nous ? Ce n'est pas nous qui créons les problèmes difficiles en matière de pollution !. Les engagements c'est très bien, mais il faut qu'il y ait des suites, il faut qu'il y ait des décaissements, il faut qu'il y ait le développement, il faut le soutien financier et l'encadrement etc. C'est tout ce que nous demandons ", conclut-il.

Outre le cacao, les exportations de café et de grumes sont considérées comme les causes principales de la déforestation en Côte d'Ivoire.