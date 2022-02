Algérie: Cérémonie de réinhumation des restes de 6 martyrs à Tébessa

Tebessa — Le ministre des Moudjahidine et Ayants-droits, Laid Rebigua, accompagné du ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, et du secrétaire général de l'Organisation nationale des enfants des moudjahidine, Khalfa Mebarek, ont présidé jeudi dans la wilaya de Tébessa, la cérémonie de réinhumation des restes de six (6) chouhada dans les communes de Cheria et Tlidjene.

Dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale du chahid (18 février de chaque année), les deux ministres ont présidé, en présence des autorités locales et de représentants de la famille révolutionnaire, la cérémonie de réinhumation des restes de trois martyrs d'une même famille, fusillés par les forces coloniales françaises en 1957 et jetés dans un puits abandonné dans la région "El Hmima Souda" (commune de Tlidjene), avant de l'obstruer à l'aide d'un rocher, selon les témoignages de moudjahidine de la région.

Dans la région de "Ghendjaia", dans la commune de Cheria (à l'ouest de Tébessa), les deux ministres ont également présidé la cérémonie de réinhumation des restes de trois autres chouhada dans le cimetière des martyrs, en présence de leurs proches.

Au même cimetière, la délégation s'est recueillie à la mémoire des chouhada, lu la Fatiha du Saint Coran et déposé une gerbe de fleurs.

Les deux ministres ont poursuivi leur visite dans la wilaya de Tébessa en inspectant des projets de développement dans un certain nombre de zones d'ombre des communes de Cheria et Tlidjene, visant à améliorer les conditions de vie de la population.

Ils ont posé la première pierre du projet de réalisation d'une cantine scolaire d'une capacité de 200 repas/jour à l'école primaire Mahieddine Ali, dans la zone d'ombre "Abla" à Cheria, pour une enveloppe financière de 9,7 millions de dinars.

Les deux ministres ont aussi posé la première pierre pour la réalisation d'un nouveau lycée en remplacement du lycée Chorfi Tayeb dans la même commune, d'une capacité de 1 000 places pédagogiques et 300 repas/jour, nécessitant un montant de plus de 300 millions de dinars.

Sur place, M. Belabed a insisté sur "la prise en charge des élèves des trois paliers de l'enseignement et l'amélioration des conditions de scolarisation afin de permettre aux élèves une bonne acquisition scientifique et obtenir des résultats satisfaisants".

Dans le même contexte, il a été procédé à la mise en service du projet d'entretien d'une tranche du chemin de wilaya (CW) n 1, sur une distance de 7,5 km, qui permettra de désenclaver les habitants de la région "Meraghdia", dans la commune de Hammamet sur une distance de 8,1 km et qui a nécessité la mobilisation d'environ 80 millions de DA pour sa concrétisation, selon les explications fournies sur place.

Les deux ministres poursuivront leur visite dans la wilaya de Tébessa en inaugurant des établissements scolaires et en posant la première pierre pour la réalisation d'autres structures, avant de procéder à la baptisation du nouveau pôle universitaire de la commune de Boulhaf Dir du nom du martyr Abdelmadjid Drid.

Le ministre des Moudjahidine et Ayants-droits, et le ministre de l'Education nationale assisteront également à une conférence intitulée "Le message du chahid, fidélité et édification", à l'université Larbi Tebessi.