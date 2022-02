Sahara Occidental: Le Makhzen a échoué dans ses tentatives d'écarter la question sahraouie du sommet de Bruxelles

Alger — L'ambassadeur de la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) en Algérie, Abdelkader Taleb Omar, a affirmé jeudi que le régime marocain du Makhzen a échoué dans ses tentatives d'écarter la question sahraouie des travaux du sommet conjoint entre l'Union africaine et l'Union européenne (UA-UE), qui se tient jeudi et vendredi dans la capitale belge Bruxelles.

En marge de l'installation de la Commission parlementaire pour la fraternité et l'amitié "Algérie-Sahara occidental", qui s'est déroulée au siège de l'Assemblée populaire nationale (APN), l'ambassadeur sahraoui a déclaré à l'APS que "la participation du président sahraoui Ibrahim Ghali aux travaux du sommet UE-UA, de façon officielle, a confirmé l'échec du régime marocain dans ses tentatives d'écarter la participation de la partie sahraouie au sommet".

Le régime du Makhzen, "qui a tenté de démentir puis de remettre en cause l'invitation qui a été adressée à la République arabe sahraouie pour participer au sommet UA-EU, a subi une lourde défaite suite à la présence officielle du Sahara occidental représenté par le président sahraoui, au sommet, afin d'être présent aux côtés de tous les représentants du reste des pays dans ces deux organisations, a ajouté l'ambassadeur.

La participation du président sahraoui aux travaux du sommet est considérée comme "un nouvel acquis pour le peuple sahraoui" et confirme une fois de plus que la République sahraouie est "un fait existant et que nul ne peut le remettre en cause ni le nier", elle confirme -dit l'ambassadeur- d'autre part "la nullité de l'argument avancé par le Maroc concernant sa prétendue souveraineté sur les territoires sahraouis, ce qui aura ses effets et son impact sur les politiques de l'UE d'une part, et sur les politiques internationales en général".

L'ambassadeur sahraoui a souligné que la question sahraouie "est, de l'avis de tous les participants, une question de "décolonisation qui doit être réglée dans le cadre de la légitimité internationale sur la base des résolutions des Nations unies et de l'Union africaine".

Le Sahara occidental, qui s'apprête à célébrer le 46e anniversaire de la déclaration de la création de la République arabe sahraouie, réaffirme sa "poursuite inlassable de la lutte armée jusqu'à la restauration de sa souveraineté sur l'ensemble de ses territoires", a conclu l'ambassadeur sahraoui.