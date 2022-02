Algérie: Les Monts de la Dahra, un musée à ciel ouvert glorifiant les sacrifices des chouhada

Mostaganem — Les Monts de la Dahra, situés dans l'Est de la wilaya de Mostaganem, ont connu durant la Glorieuse guerre de libération nationale de nombreux hauts faits d'armes et événements immortalisés dans la mémoire collective, à travers les sites historiques glorifiant les sacrifices de chouhada tombés au champ d'honneur pour le recouvrement de la souveraineté nationale.

Théâtre d'accrochages avec l'armée coloniale française au 1er novembre 1954 dont l'accrochage de "Jandarma" (gendarmerie) et de batailles livrées par la glorieuse Armée de libération nationale (ALN), à l'instar de la bataille de "Sidi Zeggaï" et de "Djebel Sikh", la Dahra, qui renferme les grottes où se rassemblaient les moudjahidine pour préparer la lutte armée, des centres de concentration et des fermes utilisées pour la torture, représente un "musée à ciel ouvert" immortalisant l'héroïsme de moudjahidine et de martyrs.

Après de plus de six décennies, les monuments historiques qui rappellent les hauts faits d'armes de la glorieuse guerre de libération nationale demeurent encore imposantes, notamment la grotte du chahid Benabdelmalek Ramdane, près de laquelle un musée a été érigé et la maison de Bordji, tombé au champ d'honneur avec son neveu lors d'une épopée héroïque le 22 décembre 1954 et un camp de torture du colonisateur français dans la ville de Sidi Ali.

Dans l'objectif de garder cette mémoire vivante et immortelle, les services de la direction de wilaya des moudjahidine ont effectué, au cours des dernières années, des opérations de restauration et de réfection de monuments (10 opérations) glorifiant batailles et faits.

En outre, les autorités locales ont récemment créé le "livre d'or de la wilaya de Mostaganem", un document historique important où sont enregistrés divers événements et noms de personnalités. Le registre est mis à la disposition de chercheurs, historiens et personnes intéressées par l'histoire nationale.

Selon Mme Benmessaoud, à travers ce livre de 150 pages, le lecteur prend connaissance de manière simple et attrayante, à travers des images et des cartes, l'histoire révolutionnaire de Mostaganem et son rôle à l'époque de la résistance populaire et le parcours de lutte armée et des symboles de la révolution tels que Benabdelmalek Ramadane, Bordji Omar, Benbahi Belkacem, Belarbi Abdelkader et Boubekeur Bouhassoune, et bien d'autres.

En 2021, la direction des moudjahidine a achevé un circuit historique consacré au chahid Benabdelmalek Ramdane, évoquant tous les événements liés à cet héros à travers cinq sites répartis sure les communes de Benabdelmalek Ramdane, Hadjadj, Sidi Lakhdar et Sidi Ali, en attendant la réalisation d'autres itinéraires ciblant les visiteurs de la région.

Le musée du moudjahid, un "pan" de la Dahra et de la révolution

En plus de sa mission de conservation de documents, pièces et objets témoins de différentes étapes de la Guerre de libération nationale et de la résistance populaire, pour la préservation de la mémoire nationale, le musée du moudjahid œuvre à transmettre aux élèves d'établissements scolaires, aux stagiaires de centres de formation et étudiants de l'enseignement supérieur, l'Histoire et les gloires du pays, selon le directeur de cet établissement muséal, Bilal Dakious.

Afin de rapprocher le message historique du public, notamment la mémoire du chahid, le musée a remplacé la narration par une méthode simulée où le visiteur se trouve devant un modèle sensoriel, à l'exemple de la grotte "Badani Youcef" dans laquelle les moudjahidine se sont réunis à la veille du déclenchement de la Glorieuse révolution, et plonge ainsi dans un lieu et une époque à travers toutes les maquettes et le matériel du musée simulant les événements et les faits.

Le musée attache une grande importance au parcours historique du martyr Benabdelmalek Ramadane, à travers un pavillon spécial pour ce chef hors pair, membre du "groupe des 22" historique et premier chahid de la région, pouvant être transféré, selon les besoins, au musée du chahid de la commune à l'Est de Mostaganem qui a eu l'honneur de porter son nom ou vers un tout autre lieu, en hommage exprimant la profondeur du message pour lequel a milité "Si Abdallah" empruntant monts et montagnes de Constantine, sa ville natale, jusqu'à Mostaganem, où il tomba au champ d'honneur, a souligné le directeur du musée.