Algérie: Début des travaux du sommet UE-UA à Bruxelles

Bruxelles — Le sixième sommet Union européenne (UE)/Union africaine (UA) s'est ouvert jeudi en début d'après-midi à Bruxelles, avec la participation du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, en qualité de représentant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Placé sous le thème "Afrique et Europe, deux continents avec une vision commune d'ici 2030", le sommet est l'occasion de déterminer les priorités permettant d'esquisser les orientations stratégiques et politiques des relations UE-UA.

Y prennent part, les dirigeants des Etats membre de l'UE et de lUA, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat ainsi que la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo.

Selon le Conseil de l'UE, ce sommet "constituera une occasion unique de jeter les bases d'un partenariat renouvelé et approfondi entre l'UA et l'UE bénéficiant d'un engagement politique au plus haut niveau fondé sur la confiance et une compréhension claire de nos intérêts mutuels".

Les dirigeants devraient discuter de la manière dont les deux continents peuvent renforcer la prospérité, avec l'objectif de lancer des investissements Afrique/Europe en tenant compte des défis comme la crise sanitaire et le changement climatique.

Les deux parties devraient également discuter des outils et solutions permettant de promouvoir la stabilité et la sécurité, grâce à une architecture renouvelée pour la paix et la sécurité.

Les travaux se dérouleront autour de sept tables rondes thématiques articulées autour de plusieurs questions d'actualité dont le financement de la croissance, les systèmes de santé, la production des vaccins, l'agriculture, le développement durable, les programmes d'appui au secteur privé, la migration, l'enseignement, la formation professionnelle, la paix, la sécurité et la gouvernance.

Lors de ces travaux, l'Algérie oeuvrera à "participer, aux côtés des pays africains, à la concrétisation d'une vision commune et réaliste de partenariat entre les deux organisations continentales reposant sur les bases de consultation selon les données et les spécificités de chaque partie, et ce, dans le souci de parvenir à des plans et des programmes d'action communs avantageux pour les deux parties à même d'ouvrir la route aux prochaines démarches devant renforcer ce partenariat", a indiqué le ministère des Affaires étrangères.