Maroc: L'enrichissement de la coopération culturelle entre le Maroc et le Bénin au centre d'une visite de M. Qotbi à Cotonou

Cotonou — L'enrichissement des relations de coopération culturelle entre le Maroc et le Bénin est au centre d'une visite du président de la Fondation nationale des Musées, Mehdi Qotbi, à Cotonou.

Lors de cette visite, M. Qotbi devrait assister, à l'invitation du gouvernement du Bénin, au vernissage de l'exposition événement "Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation : Trésors Royaux et Art contemporain du Benin", qui aura lieu samedi au Palais présidentiel "la Marina", en présence du président de la République, M. Patrice Talon, indique un communiqué de la Fondation parvenu jeudi à la MAP.

Le Bénin va exposer, au Musée de la Présidence, les vingt-six œuvres des Trésors Royaux d'Abomey, qui ont été restituées par la France au Bénin en novembre 2021, après plus d'un siècle d'expositions dans les musées français, dont le dernier est le musée du Quai Branly-Jacques Chirac à Paris, précise-t-on.

Lors d'une conférence de presse, organisée mercredi par le ministre de la Culture, du Tourisme et des Arts, en présence des journalistes venus couvrir l'exposition des Trésors Royaux restitués, (TV5, France 24, Le Monde, RFI,..), la présence de M. Qotbi a été saluée chaleureusement.

Cette présence permet de montrer l'intensité de la coopération entre le Maroc et le Bénin sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président de la République, Patrice Talon, et d'exposer les projets de coopération dans le domaine culturel et artistique entre les deux pays, note le communiqué.

Le président de la Fondation Nationale des Musées a salué à cette occasion l'organisation de cette manifestation historique et mis l'accent sur la priorité accordée par Sa Majesté le Roi à la Culture et à l'Art, et sur la disponibilité du Maroc, conformément aux Hautes orientations Royales, pour partager avec le Bénin, et avec les pays africains frères, son expérience, leader en Afrique en matière de gestion de musées.