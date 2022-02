Maroc: La 6ème édition du forum parlementaire sur la justice sociale lundi à Rabat

Rabat — Le 6ème édition du forum parlementaire sur la justice sociale se tiendra, lundi prochain à Rabat, sur le thème "Dialogue social et défis sociaux de l'Etat", à l'initiative de la Chambre des conseillers en partenariat avec le Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Cette édition, qui se tient sous le Patronage de SM le Roi Mohammed VI, intervient dans un contexte marqué par l'émergence d'une nouvelle génération de droits économiques, sociaux et culturel et l'apparition de nouveaux acteurs sociaux et de nouvelles formes d'interaction des citoyens avec les questions sociétales, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Ce forum, poursuit le communiqué, est organisé dans le sillage des défis posés par la révolution numérique et les effets de la pandémie de la Covid-19 et tout ce qui s'en est suivi en termes d'évolutions rapides notamment en matière de modalités et de conditions de travail, ajoute la même source.

L'objectif de ce forum parlementaire s'inscrit dans la cadre de la poursuite de l'institutionnalisation de l'édification du modèle marocain de justice sociale, de même qu'il vise à explorer les voies d'un dialogue social contractuel participatif régulier à même d'instaurer la stabilité et la paix sociale et d'agir en tant que locomotive de croissance.

Les travaux de ce forum s'articulent autour de deux séances (ouverture et clôture) et de trois sessions axées sur plusieurs thématiques dont "La place du dialogue social dans les Agendas institutionnels aux niveaux international et national", "Le rôle du dialogue social pour mettre fin aux effets négatifs des crises sur la production et le marché de l'emploi" ainsi que "Perspectives de la transition vers une nouvelle génération de dialogue social dans le contexte du renforcement de l'édification de l'État social".

Ce forum connaîtra notamment la participation de responsables gouvernementaux, d'acteurs économiques et de syndicalistes du Maroc et d'autres pays.