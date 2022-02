Maroc: La COMADER salue avec gratitude la Haute sollicitude Royale envers les populations rurales et le secteur agricole (Communiqué)

Rabat — La Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural (COMADER) a salué, jeudi, la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI ne cesse d'entourer les populations du monde rural, en général, et le secteur agricole, en particulier.

Dans un communiqué publié au lendemain de l'audience accordée par le Souverain au chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, et au ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, M. Mohamed Sadiki, la COMADER souligne que "dans le cadre de la Haute sollicitude dont SM le Roi entoure la population du monde rural, en général et le secteur agricole, en particulier, le Souverain a donné Ses Hautes instructions pour prendre toutes les mesures nécessaires et urgentes en vue de lutter contre les effets du déficit pluviométrique enregistré lors de cette saison agricole".

Le communiqué indique que tous les présidents des fédérations et associations agricoles affiliées à la COMADER saluent hautement cette initiative royale et expriment leur totale mobilisation derrière le Souverain ainsi que leur engagement inconditionnel à œuvrer sans relâche en faveur de la réalisation des objectifs de la nouvelle stratégie de développement du secteur agricole "Génération Green 2020-2030", lancée en février 2020 par SM le Roi et qui vise à parvenir à l'autosuffisance alimentaire en produits agricoles.

Et d'ajouter que le gouvernement a élaboré un programme exceptionnel visant à promouvoir l'activité agricole et à venir en aide aux agriculteurs en cette conjoncture difficile.

La même source note que ce programme exceptionnel est doté d'une enveloppe financière globale estimée à 10 milliards de dirhams dont une contribution de l'ordre de 3 milliards de dirhams du Fonds Hassan II pour le développement économique et social.

Ce programme s'articule autour de trois axes, portant sur "la protection du capital animal et végétal et la gestion de la rareté des eaux", "l'assurance agricole et l'allégement des charges financières des agriculteurs et des professionnels, le financement des opérations d'approvisionnement du marché national en blé et en fourrages", outre "le financement des investissements innovants dans le domaine de l'irrigation".