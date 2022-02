Algérie: Le métro d'Alger s'étendra jusqu'à Zeralda à l'ouest et Ain Taya à l'est

Alger — L'Entreprise Métro d'Alger (EMA) compte étendre son réseau de transport aux communes de Zeralda à l'ouest, et Ain Taya et Bordj El Kiffan à l'est, a annoncé mercredi à l'Assemblée populaire nationale (APN), son Président-directeur général (P-dg), Ali Arezki.

Dans un exposé sur les réalisations de son entreprise, présenté devant les membres de la Commission des transports et des télécommunications, M. Arezki a indiqué que "l' EMA projette une extension du métro d'Alger à l'ouest jusqu'à Zeralda en passant par Chéraga et Ouled Fayet, et jusqu'à Ain Taya et Bordj El Kiffan, à l'est".

M.Arezki a précisé, par ailleurs, que "les travaux de réalisation du métro de Mostaganem vont bon train" ajoutant que "le projet sera réceptionné en 2022".

Il a également rappelé les efforts consentis pour le renouvellement des téléphériques, comme c'est le cas à Tizi-Ouzou ou dans les sites touristiques notamment à "Tala Guilef" et "Chréa".

Mme Bida a, en outre, souligné la nécessité d'accélérer le projet d'extension des lignes du métro d'Alger, étant un projet "vital", appelant à la mobilisation de tous les moyens techniques et humains pour faire avancer les travaux conformément aux délais fixés, lit-on dans le communiqué.