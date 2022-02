Sahara Occidental: Le Président Ghali reçoit le président de l'Eucoco à Bruxelles

Bruxelles — Le Président de la République sahraouie, Brahim Ghali, a reçu mercredi au siège de la représentation du Front Polisario en Europe et à l'UE, le président de la Coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui (Eucoco), Pierre Galand, qui a évoqué avec lui les efforts du mouvement de solidarité en Europe et les actions de sensibilisation pour mobiliser davantage de soutien à la cause sahraouie.

M. Galand a présenté "un exposé détaillé sur le programme d'action de la Coordination et les démarches prises récemment dans le cadre de l'exécution des recommandations entérinées par la conférence annuelle de l'Eucoco, tenue décembre dernier à Las Palmas aux Iles Canaries", rapporte l'agence de presse sahraouie SPS.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience, le président de l'Eucoco s'est dit "content d'avoir rencontré le Président Ghali", se félicitant de la participation de l'Etat sahraoui aux travaux du sixième sommet des chefs d'Etat et de gouvernement UE-UA.

La participation de l'Etat sahraoui est "un pas positif s'inscrivant en droite ligne avec les efforts consentis pour l'indépendance du peuple sahraoui et une opportunité de faire écho au combat de tout un peuple pour l'autodétermination en vue de vivre librement dans la République Sahraouie indépendante et d'établir des liens de coopération avec tous les pays d'Afrique et avec l'Europe aussi", a-t-il souhaité.

Le Président sahraoui, Brahim Ghali, participe aux travaux du sixième sommet des chefs d'Etat et de gouvernement UE-UA, qui débutera ce jeudi et s'étalera sur deux jours.