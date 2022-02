Tunisie: Près de 193 mille participants à la consultation nationale depuis son lancement

Le nombre de participants à la consultation nationale, lancée, il y a un mois, s'élève à 192937 jusqu'à ce jeudi, à midi. La consultation se poursuivra jusqu'au 20 mars prochain.

Quelque 144119 hommes et 48818 femmes ont consulté le cadastre numérique dédié à cette consultation sur un total de 7 millions et 155 mille votants. Le nombre de la population tunisienne s'élève à plus de 11 millions.

La catégorie d'âge (30 -39 ans) est la plus concernée, avec un taux de participation de 30%.

La catégorie des 40 à 49 ans compte un taux de 23%. Quant aux jeunes de 20 à 29 ans, leur taux de participation affiche 19% environ.

Le sociologue Sami Nasr a déclaré, jeudi, à la TAP, que le " très faible " taux de participation à la consultation nationale n'est pas " surprenant ". Il s'explique par une réticence des Tunisiens à l'égard de la participation aux affaires publiques en général et à la vie politique en particulier.

Selon une étude de l'Observatoire National de la Jeunesse (ONJ), la réticence des jeunes est estimée à 85% avant la révolution. Ce taux a baissé significativement à 15% après la révolution avant de se redresser à 80% ces dernières années.

Pour le sociologue, la politique de communication " peu professionnelle " potée par l'Etat, soit le président de la République (initiateur de la consultation) soit le gouvernement, est l'une des causes principales du faible taux de participation à cette consultation, un mois après son lancement.

" L'Etat aurait du avoir recours aux professionnels de la communication afin de mettre en place une stratégie novatrice pour faire réussir la consultation " , a-t-il encore souligné.

De son côté, Fethi Chihi, directeur général des technologies de l'information et de la communication (TIC), a expliqué dans une déclaration aux médias, que " la participation à cette consultation dépend de la volonté du citoyen du fait de son caractère libre " .

Il a, par ailleurs, fait remarquer que le taux le plus élevé de participation a été enregistré dans les gouvernorats de Tunis, Ben Arous et Sfax, tandis que les gouvernorats de Kébili, Tozeur et Tataouine sont en bas du classement.

Le taux de participation à l'étranger est relativement important en France, au Canada et en Allemagne, comparé au Royaume-Uni, à la Libye et au Danemark.

La consultation nationale vise, comme annoncée sur son site Web, à permettre à tous les citoyens , en Tunisie et à l'étranger, d'exprimer leurs opinions et aspirations en toute liberté et transparence et devenir acteurs dans les choix stratégiques du pays.

La consultation s'articule autour de six axes principaux à savoir : " élections et politique " , " économie et finances " , " affaires sociales " , " éducation et culture " , " développement et transition numérique " et " santé " .