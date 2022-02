Afrique: Retombées des propos désobligeants de William Ruto - Le Kenya présente ses excuses au peuple congolais

Entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Kenya, les rapports diplomatiques sont au beau fixe. C'est ce qu'a tenu à faire comprendre l'ambassadeur de ce pays à Kinshasa, Georges Masafu, qu'avait reçu en audience, le 16 février, le secrétaire général par intérim du ministère des Affaires étrangères, Kabongo Ngoy Josca, sur instruction du chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula. Cette rencontre qui n'était pas fortuite faisait suite aux récents propos à la limite " moqueurs et injurieux " du vice-président du Kenya, William Ruto, à l'endroit de la RDC et de sa population.

Alors qu'il recevait les hommes d'affaires de son pays, le 12 février à Nairobi, William Ruto s'était livré à un sévère réquisitoire sur la RDC dont il a critiqué la gestion économique sur un ton railleur. Il a encouragé l'industrie du lait de son pays à profiter du marché congolais, indiquant que la population est plus intéressée par le loisir, particulièrement la musique, que par le travail. " Nous avons un marché qui part de la RDC. Ces gens sont environ 90 millions d'habitants mais n'ont pas de vaches pour produire leur propre lait. Cette RDC, des gens qui ne savent que chanter, comme Kanda Bongo Man, un musicien congolais très célèbre en Afrique de l'est (dans les années 1990) et portant des pantalons enfilés au-dessus du nombril. Allons-y leur vendre du lait. (...) Jusqu'à présent, ils continuent d'importer le lait de l'Australie, Nouvelle-Zélande et je ne sais pas encore d'où ", avait déclaré l'officiel kényan, oubliant qu'il ouvrait là une brèche qui risquait de mettre à mal la coopération bilatérale entre les deux pays.

A Kinshasa, ces propos ont été très mal pris. La classe politique congolaise s'est levée pour exprimer son indignation. D'où l'interpellation de l'ambassadeur du Kenya en RDC qui a tenté d'éteindre le feu, arguant que les propos controversés n'engageaient que leur auteur et non le gouvernement kényan. Au cours de l'audience qui lui a été accordée par le secrétaire général, Kabongo Ngoy Josca, l'officiel kényan lui a remis en mains propres une note verbale contenant des excuses du gouvernement de son pays.

Dans un communiqué de presse publié juste après cette rencontre, l'ambassadeur Georges Masafu a assuré le gouvernement et le peuple de la RDC que le Kenya continuera à encourager les citoyens des deux pays dans les partenariats solides, surtout que la RDC est à deux doigts de diriger la Communauté économique de l'Afrique de l'Est.