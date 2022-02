Afrique: Football-Transferts - Nkololo au Kazakhstan et Ngandu Kayamba en Turquie

Le mercato d'hiver s'est achevé, le 31 janvier, dans certains pays d'Europe mais continue dans d'autres. Il est assez mouvementé pour certains Congolais de souche.

Le milieu offensif international congolais, Jordan Nkololo (six sélections et deux buts), a quitté le championnat de la Lettonie pour le Kazakhstan. Il est donc parti de FK Suduva pour rejoindre officiellement la formation du Qyzyljar SK Petropavlovsk (D1 Kazakhstan) pour une saison. Après la France, l'Ukraine, la Lettonie et la Lituanie, il va découvrir un autre championnat à 29 ans et relancer sa carrière. Au FK Suduva -où il était arrivé après son départ de Volyn Lutsk (D2 Ukraine)-, il a disputé seize matches et inscrit sept buts pour quatre passes décisives.

Un autre international congolais, Joël Ngandu Kayamba, s'est engagé avec Samsunspor (D2 Turquie) pour le reste de la saison, en provenance de Viktoria Plzen (D2 République Tchèque). A 29 ans, ce joueur offensif va connaître son deuxième pays, n'ayant joué qu'en République Tchèque, notamment à Pribam, Pardubice, Hlinsko, Kralove et Opava, et Viktoria Plzen. Cette saison, il a joué vingt-cinq matches, toutes compétitions confondues, pour trois buts et trois passes décisives.

Le milieu défensif Jonathan Bijimine (27 ans) est officiellement joueur de l'UE Santa Coloma (D1 Andorre) pour six mois. Libre depuis son départ d'Algeciras (D3 Espagne), il se relance dans ce club qui pourrait se qualifier pour des compétitions européennes. Avant Andorre, Bijimine (une sélection en 2017) a roulé sa bosse en Italie, en Espagne, en République Tchèque et en Grèce.

Et le gardien de but Loïc Badiashile (24 ans) a signé à Dux Internacional de Madrid (D3 Espagne) pour les six prochains mois. Il était libre depuis son départ de Monaco (L1 France) en début de saison. Notons qu'il avait déjà évolué en Espagne, notamment à Las Rozas lors d'un prêt. Et le latéral droit Salem Mbakata a rejoint l'Aris Salonique (D1 Grèce) pour deux ans. Libre depuis la fin de son contrat à Sochaux (L2 France), il va découvrir un autre championnat, lui qui compte soixante-quatre matches et quatre buts toutes compétitions confondues.