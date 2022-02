Congo-Brazzaville: Actions sociales - Plus de 150 cannes blanches distribuées aux déficients visuels

" Une personne handicapée visuelle sans canne blanche est une personne dépendante de son guide ", ont indiqué, le 16 février, Nickson Moukouyou et Dieudonné Mbimi, tous deux délégués de la mission de distribution de cannes blanches de l'association " Viens & Vois " dans les différents départements du Congo, indique un communiqué de presse.

Au total, plus de cent cinquante cannes blanches ont été distribuées aux aveugles dans les localités de Djambala, Owando, Dolisie, Nkayi, Sibiti et Komono. Cette distribution a concerné les aveugles en provenance de différents villages et ceux des villes urbaines.

L'objectif est de permettre aux personnes ayant perdu la vue de se communiquer pour une meilleure accessibilité et de se repérer de leur environnement spatial.

Au cours de la cérémonie de remise de don, les malvoyants et les aveugles ont été édifiés sur le rôle et l'utilisation de la canne blanche, un instrument traditionnel utilisé par les personnes vivant avec handicap (PVH). La canne blanche leur sert de guide pour la mobilité afin d'éviter les obstacles.

" Dans notre société où tout le monde a des besoins particuliers, il arrive qu'une PVH manque de guide. Or, lorsqu'elle maîtrise le maniement de la canne blanche, la personne déficiente acquiert une indépendance dans sa mobilité ", précise le communiqué.

D'après ce texte, les délégués ont pris connaissances à cette occasion de quelques difficultés auxquelles est confrontée cette catégorie de personnes vulnérables. Ces difficultés évoquées sont été liées à l'alimentation, la scolarisation, la discrimination et bien d'autres.

En rappel, l'association " Viens & Vois " est une organisation non gouvernementale (ONG) qui œuvre au Congo en orientant ses actions vers l'Objectif de développement durable n°5 et surtout sur l'Education pour tous. Cette ONG est dotée d'une école inclusive qui compte 394 élèves dont 60 handicapés de vue (aveugles et malvoyants). Elle prend en charge soixante aveugles sur les 278 personnes identifiées lors du recensement des personnes handicapées visuelles dans les communes avoisinantes de l'école en 2020. L'objectif était de prendre en charge ceux qui avaient l'âge de la scolarisation.