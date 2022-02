Congo-Brazzaville: Echange de vœux - Les forces de défense et de sécurité réitèrent leur loyauté à Félix Tshisekedi

Le Palais de la nation a abrité, le 17 février, la cérémonie d'échange de vœux entre le président de la République et commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo (Fardc) et de la Police nationale congolaise (PNC), Félix-Antoine Tshisekedi, et les forces de défense et de sécurité nationale.

Les officiers supérieurs et subalternes, les sous-officiers des Fardc et de la PNC, les corps de gardes nationaux et du service national, tous valablement représentés, ont pris part à la brève cérémonie essentiellement marquée par l'intervention du chef de l'Etat. Une intervention qui s'est muée, par la force des choses, en une causerie morale au regard du contexte sécuritaire actuel.

Dès l'entame de son message, le président de la République a sollicité de l'assistance l'observation d'un moment de recueillement en mémoire des soldats tombés au front, tout en présentant ses condoléances les plus attristées à leurs familles respectives. Il a remercié les vaillants militaires des Fardc pour la bravoure dont ils ont fait montre tout au long de l'année 2021, en considérant les pertes ainsi que les désastres enregistrés comme inhérents à toute opération militaire.

Lutter contre les antivaleurs

Le commandant suprême des Fardc et de la PNC a exhorté les militaires au front à plus de courage et d'abnégation. Félix-Antoine Tshisekedi a réitéré son engagement à ne ménager aucun effort pour améliorer, tant soit peu, les conditions de travail des militaires afin de booster leur rendement pour le bien du peuple congolais. Il a rappelé aux uns et aux autres le noble devoir de défendre la patrie et, en retour, a-t-il dit, " la patrie a l'obligation de tout mettre en œuvre pour vous mettre à l'aise ainsi que vos familles respectives afin que votre travail soit exemplaire ".

Le chef d'Etat a encouragé les Fardc à lutter contre les antivaleurs qui minent l'armée, entraînant l'affaiblissement de son rendement alors qu'elle est mieux cotée à l'extérieur. Il a exhorté les soldats congolais à combattre les antivaleurs, à se dévouer pour la patrie, à se départir des mauvaises pensées pour ne se concentrer que sur le devoir qu'impose leur noble mission.

La même interpellation a été faite à l'endroit de la police dont les unités sont astreintes au devoir de servir la patrie en étant tout aussi exemplaires, notamment dans la lutte contre les embouteillages qui paralysent le trafic routier dans les grandes agglomérations avec un effet d'entraînement sur l'économie du pays. Aux corps des parcs nationaux, le président de la République n'a pas manqué d'exprimer toute son admiration devant les sacrifices consentis, parfois au prix de leur vie, pour la protection de la faune et de la flore qui font la fierté du pays.

Enfin, le garant de la nation s'est dit très fier du Service national pour le travail abattu et a fait part de sa disponibilité à répondre à ses besoins ainsi qu'à ses préoccupations en vue d'un accompagnement efficient à l'action amorcée, précisément dans la transformation et la réinsertion sociale des fameux " Kulunas ".

Haro sur les officiers véreux !

Relevant plusieurs cas d'indiscipline constatés à tous les niveaux de commandement dans l'armée et la police, lesquels ont contribué, d'une manière ou d'une autre, à certains échecs connus sur le terrain (mauvaise gestion des fonds et détournement du matériel mis à la disposition des commandants d'unités à tous les échelons), le chef de l'Etat a qualifié un tel agissement de trahison vis-à-vis de la République. " Nous serons davantage plus sévères vis-à-vis de tous ceux qui s'adonneront à ce genre de pratiques ", a prévenu Félix-Antoine Tshisekedi, tout en rappelant le caractère apolitique qui devrait dorénavant animer tous ceux qui œuvrent sous le drapeau. Devoir de réserve oblige ! " Je serai sans ménagement à l'égard des officiers véreux et récalcitrants et les contrevenants ou récidivistes subiront la rigueur de la loi ", a martelé le président de la République. Aux policiers qui s'estiment lésés de voir le commandant suprême porter plus d'attention à l'armée, il leur a assuré qu'il tâchera de rééquilibrer les choses afin de garantir l'harmonie au sein de ces deux corps.

Auparavant, le chef d'état-major des Fardc, le général Célestin Mbala Munsese, a fait part des performances enregistrées ces derniers mois par l'armée nationale dans sa croisade contre les forces négatives opérant à l'est du pays. Il a réitéré la détermination des Fardc à ne ménager aucun effort pour ramener la paix sur toute l'étendue du territoire national et singulièrement à l'est du pays.

Enfin, les forces défense et de sécurité ont, dans une déclaration lue par le porte-parole des Fardc, renouvelé leur soutien au chef de l'Etat et aux institutions de la République. Elles ont réaffirmé leur disponibilité à œuvrer à l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue jusqu'au sacrifice suprême, sans jamais trahir le Congo.