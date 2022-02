Afrique: Audit des subventions du Fonds mondial au Cameroun par le Bureau de l'Inspecteur général

analyse

Le Cameroun enregistre des progrès satisfaisants en termes de prévention, de diagnostic et de couverture thérapeutique pour les trois maladies, selon un rapport d'audit du Bureau de l'Inspecteur général publié le 3 décembre 2021.

L'audit conclut que la pandémie de COVID-19 a eu un impact limité sur la mise en œuvre des subventions, en dehors des interventions communautaires visant le VIH, grâce au soutien financier rapidement apporté aux récipiendaires principaux par le Fonds mondial.

Les modalités de mise en œuvre des subventions pour la période d'allocation 2020-2022 ont été jugées adéquates face à la plupart des principales difficultés, notamment en ce qui concerne la gouvernance et la coordination des subventions au ministère de la Santé, la distribution massive de moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée (MIILD) et le lien entre le dépistage du VIH et la couverture du traitement antirétroviral. Il convient néanmoins de continuer à surveiller de près les mesures d'atténuation des effets de la pandémie.

Cependant, le rapport indique également que les mesures visant à prendre en charge le paludisme au niveau communautaire demeurent insuffisantes car elles ne tiennent pas pleinement compte de l'importance de l'approvisionnement régulier des agents de santé communautaires en médicaments. De même, la désignation tardive d'un sous-récipiendaire humanitaire entrave la prise en charge du paludisme au niveau communautaire dans les deux régions frappées par une crise humanitaire. C'est pourquoi le Bureau de l'Inspecteur général n'a jugé les mesures d'atténuation visant à régler les principaux problèmes touchant la mise en œuvre des subventions au cours de la période d'allocation 2017-2019 que partiellement efficaces.

Le Fonds mondial a octroyé au Cameroun un financement supplémentaire de 15 millions d'euros pour appuyer la riposte nationale à la COVID-19, initialement pour une période de 11 mois prenant fin au 30 juin 2021. La plupart des activités liées à la COVID-19, notamment la mise au point d'outils, la communication et le renforcement des capacités, ont été menées dans les délais. Cependant, l'audit a constaté que l'approvisionnement rapide en produits et équipements, qui représentaient 86 % du montant de la subvention au titre du dispositif C19RM, constituait un défi de taille. Certains produits nécessaires pour le dépistage en laboratoire n'ont été livrés que dans les trois derniers mois de la subvention, et 36 % des achats prévus n'avaient pas encore été livrés à la fin de la période de subvention. Ces retards étaient principalement dus aux contrats tardifs avec les fournisseurs. Il a été estimé que les procédures destinées à garantir la mise en œuvre rapide et efficace des investissements liés à la COVID-19 requièrent des améliorations significatives.

Cet audit complète les travaux initiaux entamés début 2020 qui avaient été suspendus en raison de la pandémie. Bien que cet examen n'ait pas pu être terminé, les observations du Bureau de l'Inspecteur général ont été communiquées au Secrétariat à l'époque afin que des mesures soient prises rapidement. Les activités d'audit menées mi-2021 tiennent compte des mesures d'atténuation visant à régler les principaux problèmes identifiés précédemment dans l'ensemble du portefeuille.

Principales réalisations

Depuis 2003, le Fonds mondial a décaissé quelque 608 millions d'euros au Cameroun, dont 167 millions et 54 millions pour les périodes de mise en œuvre 2018-2020 et 2021-2023 respectivement. Les décaissements s'élèvent à 761 millions de dollars (convertis en euros à un taux moyen de 0,8). Les détails des subventions du Cameroun sont disponibles sur l'Explorateur de données du Fonds mondial.

Progrès significatifs face au VIH et au paludisme

Les résultats du Cameroun au regard des indicateurs clés liés au VIH demeurent systématiquement supérieurs à la moyenne de la région d'Afrique occidentale et centrale. De 2010 à 2020, les nouvelles infections et la mortalité liées au VIH ont reculé de 57 % et 47 % respectivement, contre 37 % et 43 % en Afrique occidentale et centrale. En décembre 2020, 78 % des personnes vivant avec le VIH connaissaient leur statut sérologique et 74 % des patients diagnostiqués étaient sous traitement antirétroviral. Selon les estimations, les décès dus au paludisme ont diminué de 12 % entre 2010 et 2019.

Gouvernance et supervision renforcées des subventions au ministère de la Santé

Le ministère de la Santé gère 88 % des activités financées par le Fonds mondial au Cameroun. Au cours de la période d'allocation précédente (2017-2019), le Secrétariat technique du bénéficiaire principal, l'entité ministérielle responsable de la mise en œuvre des subventions, s'est heurté à plusieurs difficultés, notamment des effectifs insuffisants, une mauvaise coordination et une appropriation limitée de la part du ministère. En conséquence, une nouvelle unité de coordination des subventions (UCS-FM) a été mise en place pour remplacer le Secrétariat technique en matière de supervision et de coordination. Cette unité est bien conçue et dispose de ressources suffisantes, toutefois les indicateurs clés de résultat qui serviront à évaluer ses performances doivent encore être définis.

Principaux risques et problèmes

Risque de retard de distribution des MIILD

Au cours de la période d'allocation précédente (2017-2019), la distribution de MIILD a connu des retards de six à dix-huit mois dans certaines régions. Les campagnes de distribution prévues en 2019 dans les deux régions affectées à une contrepartie gouvernementale n'ont pas encore été menées. En ce qui concerne la prochaine campagne de distribution massive de MIILD en 2022-2023, bien que des mesures d'atténuation adéquates existent pour garantir la distribution en temps opportun dans les huit régions couvertes par la subvention du Fonds mondial, il y a un risque important de retard dans les deux régions couvertes par le financement public en raison de la longueur des procédures nationales d'achat.

Problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, notamment retards de livraison de produits contre la COVID-19

Les achats de produits et équipements de santé essentiels représentent 86 % du financement au titre de la COVID-19 (C19RM). Des produits clés, notamment des réactifs de dépistage en laboratoire et des équipements de protection individuelle pour le personnel médical, ont été commandés tôt et livrés au cours de la période de mise en œuvre de la subvention. Cependant, de nombreux produits requis de toute urgence, dont des EPI et du matériel médical, n'ont pas pu être livrés avant la fin de la période de financement COVID-19 en raison de retards dans les contrats avec les fournisseurs.

En fait, des problèmes persistants entravent la chaîne d'approvisionnement du pays depuis de nombreuses années : i) ruptures répétées de stock de produits de santé clés, ii) coordination insuffisante de la chaîne d'approvisionnement, iii) capacités de stockage inadéquates et insuffisantes et iv) gestion inadéquate des stocks. Après deux ans d'inactivité, un projet de transformation visant à éliminer ces problèmes est désormais en bonne voie de fournir des solutions durables à ces problèmes persistants.

Le recrutement tardif d'un sous-récipiendaire a affecté les services de lutte contre le paludisme au niveau communautaire dans deux régions en situation de crise

Plusieurs difficultés ont affecté la prise en charge du paludisme au cours de la période d'allocation précédente (2017-2019). Pour faire face aux crises humanitaires affectant les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du pays, le ministère de la Santé prévoyait de recruter un sous-récipiendaire pour appuyer les interventions communautaires. Au moment de l'audit, ce processus n'était pas encore terminé en raison des capacités financières et programmatiques déficientes du sous-récipiendaire sélectionné. Cela a donné lieu à i) des retards de paiement des agents de santé communautaires, ce qui a à son tour ralenti les prestations de services de lutte contre le paludisme dans les régions en crise et ii) à des retards dans les passations de contrats et les achats, qui ont considérablement retardé les campagnes de distribution massive de MIILD.

Le nombre de cas de paludisme notifiés par les agents de santé communautaires a chuté de 50 % dans le Nord-Ouest et de 39 % dans le Sud-Ouest de février à mai 2021. Cette diminution, qui contraste avec l'augmentation (jusqu'à 56 %) du nombre de cas notifiés par les établissements de santé dans les deux régions au cours de la même période, suggère la possibilité que des personnes atteintes de paludisme au sein des communautés ne sont pas diagnostiquées ni traitées.

Mesures d'atténuation insuffisantes pour garantir la fourniture de produits de santé aux agents de santé communautaires

Pour la période de mise en œuvre en cours (2021-2023), les cibles pour les agents de santé communautaires ont été revues de manière à tenir compte de la proximité des établissements de santé. Cependant, aucune mesure n'a été prise pour veiller à ce que les produits de santé leur soient livrés régulièrement, et cet approvisionnement irrégulier a entravé la fourniture de soins de santé contre le paludisme au niveau communautaire.

Mesures de gestion convenues

Le Secrétariat du Fonds mondial, en coordination avec le ministère de la Santé et l'instance de coordination nationale, finalisera les indicateurs clés de résultat qui serviront à évaluer les performances de l'unité de coordination des subventions et conviendra de la fréquence des évaluations. Les indicateurs clés de résultat couvriront les responsabilités fondamentales suivantes de l'unité de coordination des subventions : supervision de la mise en œuvre des subventions, contrôle fiduciaire, achats et coordination.

Le Secrétariat du Fonds mondial, en conjonction avec les parties prenantes concernées dans le pays, appuiera le ministère de la Santé dans le cadre de la mise en place d'un comité directeur et de comités techniques axés sur les capacités de supervision, de planification, de coordination et de suivi en vue de la mise en œuvre des stratégies prioritaires liées à la chaîne d'approvisionnement.

Le Secrétariat du Fonds mondial communiquera avec les parties prenantes concernées, notamment le ministère de la Santé, les récipiendaires principaux et les partenaires techniques, afin de convenir des mesures d'atténuation nécessaires pour i) renforcer l'approvisionnement régulier des agents de santé communautaires en produits de santé, ii) renforcer la mise en relation des populations clés avec les services de traitement antirétroviral et iii) veiller au paiement rapide des agents de santé communautaires travaillant dans les deux régions en crise. Le Secrétariat du Fonds mondial se chargera du suivi des mesures d'atténuation.

Le rapport signale qu'en ce qui concerne la nouvelle subvention C19RM pour la période prenant fin en 2023, des mesures d'atténuation ont été envisagées pour que les achats soient réalisés en temps opportun. Le pays doit placer sur Wambo ses commandes de produits essentiels dans les dix jours de la notification d'allocation. De plus, le Secrétariat a défini des indicateurs clés de résultat en relation avec l'achat de produits et l'absorption en temps opportun pour la nouvelle subvention C19RM. C'est pourquoi aucune mesure de gestion convenue n'est nécessaire.

Commentaires

À première vue, ce rapport transmet un message positif faisant état de progrès et de mesures visant à rectifier les lacunes identifiées. Cependant, une lecture plus détaillée du rapport soulève plusieurs questions.

Dans la première constatation du rapport, il est indiqué que " des problèmes de gouvernance chez le récipient principal de la société civile entravent la mise en œuvre des subventions. " Compte tenu de ces difficultés, comment est-il possible que le Bureau de l'Inspecteur général ait donné la note A1 à ce récipiendaire principal pendant la deuxième moitié de 2020, alors que le ministère de la Santé n'avait quant à lui reçu que la note B1 ? À cette question, le Bureau de l'Inspecteur général répond que les problèmes de gouvernance ont commencé en février 2021, tandis que la note de résultats mentionnée dans le rapport se rapporte à la période 2018-2020. Lors de la préparation du rapport d'audit, le rapport sur les résultats actuels de la subvention (qui fournit la note de la subvention) n'était pas encore terminé pour 2021.

Le résumé du rapport indique que " les modalités de mise en œuvre des subventions pour la période d'allocation 2020-2022 résolvent de manière adéquate la plupart des principales difficultés, en particulier... la distribution massive de moustiquaires imprégnées d'insecticide de longue durée, ... ", or, sous la rubrique des principaux problèmes et risques, on peut lire que " au cours de la période d'allocation précédente (2017-2019), la distribution de MIILD a été retardée de six à dix-huit mois dans certaines régions. Les campagnes de distribution prévues en 2019 dans les deux régions affectées à une contrepartie gouvernementale n'ont pas encore été menées. " Cela semble quelque peu contradictoire et porte donc à confusion. Le Bureau de l'Inspecteur général a rétorqué que les retards signalés concernent la campagne précédente de distribution massive de moustiquaires, qui a eu lieu en 2019-2020. La campagne de distribution massive du cycle de financement en cours (2020-2022) est prévue en 2022-2023. L'audit avait pour objectif de s'assurer que des mesures d'atténuation adéquates ont été prises pour la prochaine campagne, afin d'éviter les retards considérables constatés lors de la campagne précédente (2019-2020). La conclusion est la suivante : des mesures d'atténuation adéquates sont déjà en place pour garantir le déroulement en temps opportun de la campagne de distribution massive 2022-2023 dans les huit régions couvertes par la subvention du Fonds mondial, toutefois il est hautement probable que des retards surviennent dans les deux autres régions affectées au financement public du Cameroun.

Aucune mention n'est faite dans le rapport de financement de contrepartie. Cela signifie-t-il que les programmes de lutte contre les maladies sont entièrement financés par les subventions du Fonds mondial ? La question du financement de contrepartie est importante car la nature secrète des dépenses publiques au Cameroun a été évoquée à maintes reprises (plusieurs de ces références sont mentionnées plus loin). Le Bureau de l'Inspecteur général convient que le financement national constitue une réelle préoccupation au Cameroun, toutefois cette question n'a pas été incluse dans la portée de l'audit parce qu'il a mené un examen consultatif à ce sujet (dont le rapport devrait être publié prochainement). Afin d'éviter tout doublon, il a été convenu de ne pas examiner le financement national dans les audits de pays en 2021.

Le résumé du rapport commence par ces mots : " Le Cameroun enregistre des progrès satisfaisants en termes de prévention, de diagnostic et de couverture thérapeutique pour les trois maladies. " Cependant, le taux de nouvelles infections au VIH déclaré pour 2020 (15 000 selon le rapport du BIG) constituait indéniablement une amélioration par rapport à 2010 - une amélioration de 40 % au regard des 25 000 nouvelles infections signalées à l'époque - toutefois, selon la Banque mondiale, il était en hausse de 15 % par rapport aux 13 000 nouvelles infections de 2019. Pas vraiment une amélioration régulière. Cependant, la principale source d'information du BIG pour le VIH est l'ONUSIDA. Or, les données de l'ONUSIDA montrent un déclin continu des nouvelles infections et des décès dus au VIH depuis 2010. C'est un exemple classique des divergences entre différentes sources de données pour une même période.

Peut-être aurait-il fallu faire preuve d'une plus grande prudence compte tenu de l'impact possible - quoique pas encore évalué - de la COVID-19. Voir, par exemple, un article à ce sujet disponible à l'adresse suivante : https://gga.org/the-cracks-in-cameroons-health-system/. On y retrouve les mêmes préoccupations. C'est pourquoi, une des mesures de gestion convenues dans le rapport d'audit consiste à accélérer le recrutement d'un sous-récipiendaire humanitaire pour assurer la continuité des prestations de services par les agents de santé communautaires dans ces deux régions anglophones. L'énoncé du rapport d'audit repose sur des faits étayés par les données rapportées dans le système d'information sur la gestion de la santé du pays : ces données suggèrent un impact très limité de la COVID-19 sur les trois maladies en date de décembre 2020, même si certains problèmes ont été constatés (voir la constatation 4.3 sur le ralentissement des soins contre le paludisme dans les deux régions en crise).

Par ailleurs, depuis 2018, Médecins Sans Frontières (MSF) opère un service d'ambulances 24/7, assure des services de soins communautaires et apporte un soutien aux établissements de santé des deux régions en crise. En 2020, près de 9 000 patients ont été orientés au travers du service d'ambulances. Toutefois, en décembre 2020, les services médicaux de MSF ont été suspendus dans la région du Nord-Ouest par les autorités camerounaises, suspension qui n'avait pas encore été levée lorsque MSF a fait rapport sur la situation en juillet 2021. Ce rapport révèle une détérioration de la situation en 2020, qui se traduira probablement dans de nombreux indicateurs sanitaire, notamment sur le VIH, la tuberculose et le paludisme.

En ce qui concerne la quatrième constatation, dans le cadre de mes recherches sur les effets de la COVID-19 sur le système de santé du Cameroun, je suis tombé sur un rapport récent dans lequel on pouvait lire : " La mise en œuvre de la stratégie de riposte a été entravée par la nature hautement centralisée et fortement bureaucratique du système de gouvernance du pays, en particulier au niveau des modalités d'achat, où toutes les décisions étaient prises de manière centralisée et les fonds étaient gérés dans le secret le plus total. " Un autre article, publié par Human Rights Watch, discute ouvertement de la gestion opaque des fonds destinés à la riposte à la COVID-19 par le gouvernement. Cependant, le Bureau de l'Inspecteur général confirme que les modalités d'achat dans le cadre des subventions du Fonds mondial ne sont pas affectées par la question de la bureaucratie des pouvoirs publics étant donné que la plupart des articles liés à la COVID-19 sont achetés par l'intermédiaire de systèmes échappant au contrôle du gouvernement (soit Wambo soit des systèmes de tiers).