Congo-Brazzaville: Vie associative - Le Centre culturel Zola lance sa saison 2022

Situé à Moungali dans le quatrième arrondissement de Brazzaville, le siège de Leadership pour le Congo (LeadCo) qui abrite le Centre culturel Zola (CCZ) a servi de cadre au lancement de la saison culturelle 2022 en présence de plusieurs personnalités.

Dans son adresse, le président Christel Diatha a indiqué que LeadCo est un rêve devenu une réalité tangible, c'est le rêve d'impulser un leadership, un état d'esprit nouveau, une nouvelle façon de penser et d'agir auprès de la jeunesse, qui est la composante la plus importante de la population congolaise. " La transformation de notre environnement de vie et de notre société passe nécessairement par le renouvellement de l'intelligence des hommes et femmes de notre pays. Dans une certaine mesure, nous sommes à l'image de ce que nous pensons et nous serons ce que nous projetons de devenir... ", a-t-il souligné.

LeadCo intervient dans quatre axes ou domaines que sont l'amélioration de l'employabilité ; l'entrepreneuriat ; l'environnement et la culture. Enfin, Christel Diatha a présenté le nouveau leadership du CCZ pour porter haut l'étendard de la culture congolaise et africaine. Ce nouveau leadership se conjugue au féminin. Il s'agit de Svieta Alphonsine Diatha, nommée directrice du CCZ, depuis le 1er janvier 2022.

Prenant la parole à son tour, la nouvelle directrice du CCZ, Svieta Alphonsine Diatha, a tenu d'abord à saluer le travail de pionnier, qui a été réalisé par Hassim Tall Boukambou courant 2021, bien que cela a été une année difficile à bien des égards, à cause de la crise sanitaire mondiale, avec sa cohorte de mesures barrières et restrictives sur le plan national. Ce contexte, a-t-elle dit, a fortement perturbé la tenue des activités du CCZ. Elle a ensuite déballé sa feuille de route.

" Hier en 2021, en dépit de tout, plusieurs choses intéressantes ont été réalisées, ateliers spectacles de tous genres, théâtre, slam, percussion, danse urbaine, ... Au cours de la saison qui s'ouvre aujourd'hui, nous allons poursuivre ces activités, avec une meilleure maîtrise de notre organisation, avec un peu plus de professionnalisme et un peu plus de méthode. Nous avons travaillé sur la programmation du premier semestre 2022, qui présente l'avantage de la projection et de la visibilité de nos ambitions en termes d'événements et spectacles planifiés au titre de ce premier semestre ", a-t-elle indiqué.

Une programmation alléchante

L'artiste musicien légendaire Zao, bien connu pour son titre planétaire "Ancien combattant", est l'un des grands qui marquera la programmation du premier semestre de ce centre. D'autres grands noms se produiront sur la scène pour inspirer les jeunes artistes et leur donner l'envie de persévérer dans la voie qu'ils ont choisie, a précisé la directrice. Tout en précisant que la programmation de la première partie de cette saison 2022 est très riche. Cette programmation, pour être ambitieuse, nécessite aussi d'énormes moyens financiers dont le centre ne dispose pas. " La billetterie que nous mettrons en place, à l'occasion des différents spectacles programmés, ne suffira pas à couvrir tous les besoins. C'est pourquoi je saisis l'opportunité de cette tribune pour lancer un appel, à vous qui êtes ici et à vous qui nous suivez d'ailleurs, à nous accompagner dans cette aventure. Venez nombreux pour apporter votre soutien, pour financer notre programmation, afin de redonner à la maison ses lettres de noblesse ", a-t-elle fait savoir.

La cérémonie a été agrémentée par le Ballet Les fantastiques, l'humour avec Monsieur Honorable, le conte avec Jules Ferry, puis le slam avec Guer2vie.