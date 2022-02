Afrique: Coopération multilatérale - L'AFD tient à renforcer son portefeuille au Congo

Le directeur de l'Agence française de développement (AFD), Maurizio Cascioli, a annoncé, le 16 février à l'issue d'un échange avec le ministre de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, Jean- Jacques Bouya, que son institution va renforcer son portefeuille au Congo, avec la mise en œuvre de nouveaux projets socio-économiques.

Jean-Jacques Bouya et son interlocuteur ont fait, en premier, l'état des lieux de l'ensemble des projets actuellement en cours d'exécution, financé par l'AFD, concernant les infrastructures. A cet effet, les deux parties ont scruté les stratégies à mettre en œuvre pour accélérer leur exécution au plus vite, au profit de la population.

" Les projets auxquels nous avons fait le point rentrent dans le cadre des investissements structurants. Ils portent sur l'eau, l'électricité et les villes résilientes impliquant l'assainissement et le drainage des eaux pluviales. L'objectif de ce dernier projet est de faire à ce que les villes congolaises absorbent mieux les changements climatiques. Nous avons aussi évoqué le projet de la route de la Corniche, sur le tronçon financé par l'AFD ainsi que d'une autre réalisation en cours d'exécution au CHU ", a indiqué Maurizio Cascioli.

Les deux personnalités ont, en outre, discuté de la mise en place d'un schéma national de l'aménagement du territoire au Congo. Le projet va se réaliser avec l'appui des ministères de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Economie forestière. Il est financé par l'Initiative pour la forêt de l'Afrique centrale (Cafi), dans le cadre de la lettre d'intention signée entre le Congo et Cafi. Il sera piloté par le ministère de l'Aménagement du territoire et mis en œuvre par l'AFD, en tant qu'agence d'exécution.

" La collaboration entre l'AFD et le Congo est historique et se porte bien. Elle est très riche car notre agence est présente au Congo depuis 1947. Actuellement, près de 400 milliards sont investis au Congo dans les projets. Cette collaboration reflète l'excellence des relations de coopération entre la France et le Congo ", a renchéri le responsable de l'AFD Congo.

Outre des projets en cours, l'AFD travaille actuellement sur la mise en place d'autres projets sociaux portant, entre autres, sur l'aménagement du territoire. Cette agence prépare aussi d'autres projets sur les infrastructures et l'insertion professionnelle des jeunes.