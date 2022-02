Congo-Brazzaville: Infrastructures - La BADEA pourra financer l'opérationnalisation de certains projets

En séjour de travail au Congo, le directeur général de la Banque arabe pour le développement de l'Afrique (BADEA), Sidi Ould Ta, a visité le chantier des Tours jumelles au quartier Chacona, à Mpila, et celui du Centre commercial Brazza Mall, sur l'ancien quartier général du régiment blindé. Emu par la qualité des ouvrages, le responsable de la BADEA a souhaité que son institution finance leur opérationnalisation.

En compagnie du ministre de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures et de l'Entretien routier, Jean-Jacques Bouya, et celui de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Josué Rodrigue Ngouonimba, le directeur général de la BADEA a visité deux chantiers afin d'évaluer la qualité des investissements.

En premier, la délégation s'est rendue au chantier des Tours jumelles au quartier Chacona, à Mpila. Ce sont deux joyaux immeubles identiques de trente étages chacun, qui vont abriter un centre d'affaires au standing international.

Mesurant 135 m de hauteur, avec une vue panoramique sur le majestueux fleuve Congo, l'un de ces tours abritera un hôtel haut de gamme, avec toutes les commodités prévues selon les standards internationaux en la matière. Il comptera en tout plus de 183 chambres, dont huit suites présidentielles, quarante-deux appartements de luxe et 161 chambres standards.

La seconde tour, quant à elle, comprendra des bureaux ; des salles touristiques ; des restaurants de valeur ainsi que des salles de conférence haut de gamme, capables d'abriter des sommets internationaux.

Les travaux lancés en 2015 et exécutés par une entreprise chinoise sont très avancés. L'ouvrage sera livré au gouvernement d'ici à la fin de cette année, à en croire les techniciens interrogés sur place.

Ensuite, la délégation s'est rendue au centre commercial dénommé Brazza Mall. Ici, il s'agit d'un impressionnant domaine ultra moderne en construction, devant abriter des dizaines de supermarché où seront vendus des articles de toutes sortes. Sur le terrain, les travaux sont aussi suffisamment avancés.

Impressionné par la nature des ouvrages, Sidi Ould Ta a salué le gouvernement congolais pour la qualité des investissements qui feront demain du Congo un hub d'affaires. Il a souhaité que la BADEA finance leur opérationnalisation.

" J'ai eu l'honneur de visiter ces joyaux infrastructurels pour lesquels j'exprime mon admiration. Tout le monde s'accorde à dire que le continent africain doit avoir des centres d'affaires et d'attraction afin d'attirer des investisseurs. Les tours jumelles et le centre commercial que j'ai visités relèvent d'une grande ambition pour le Congo. Je suis confiant que Brazzaville sera demain un grand pôle d'attraction et d'échanges économiques ", a assuré le directeur général de la BADEA.