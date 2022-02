Madagascar: Sommet UE - UA - Andry Rajoelina entame une offensive économico-diplomatique

Plus d'une soixantaine de Chefs d'Etat et de Gouvernement sont présents à Bruxelles pour assister au 6e Sommet de l'Union Européenne et l'Union Africaine. Parmi ces dirigeants figure le président Andry Rajoelina. Ayant foulé le sol belge mercredi, le Chef de l'Etat a eu depuis, un programme très chargé avec plusieurs rencontres bilatérales de prévues.

Pour ne citer que son entretien avec Jutta Urpilainen, Commissaire européenne aux Partenariats internationaux qui a eu lieu mercredi soir. Aucune information n'a cependant filtré de cette rencontre. Hier, avant d'assister à la cérémonie d'ouverture du 6ème Sommet UE - Afrique, Andry Rajoelina a eu une rencontre bilatérale avec presque l'ensemble de l'instance dirigeante de la Banque Européenne d'Investissement (BEI).

Ont entre autres été présents, le président de la BEI, Werner Hoyer, le vice-président de la Banque Ambroise Fayolle, ainsi que la directrice pays et non moins directrice des opérations Maria Shaw-Barragan. Le renforcement de la coopération entre la BEI et Madagascar était au centre des discussions. Faut-il rappeler que la Banque Européenne d'Investissement est présente et est très active dans la Grande île,elle intervient dans plusieurs domaines socio-économiques, dont le financement de la construction d'infrastructures routières et des projets d'adduction d'eau potable.

Dans l'après-midi, le président Andry Rajoelina a assisté, comme une quarantaine d'autres leaders africains, à l'ouverture du 6e Sommet UE-UA qui s'est déroulé aux Bâtiments Justus Lipsius et Europa à Bruxelles. Renouvellement et approfondissement du partenariat entre l'Union Européenne et l'Union Africaine afin d'établir une relation basée sur la confiance et la compréhension mutuelle. Tel est l'objectif de cette rencontre.

L'Europe tente de regagner sa place en Afrique face à la menace d'une omniprésence chinoise au niveau du continent. Aussi, l'Europe promet-elle 150 milliards d'euros pour financer toute une série de grands projets sur le continent africain, visant à améliorer la connectivité numérique, construire de nouvelles liaisons de transport et accélérer le passage à des sources d'énergie à faible émission de carbone.

Il serait aussi question de mettre en place un câble de fibre optique sous-marin international sécurisé reliant l'Union Européenne à l'Afrique. Ce 6e Sommet UE-UA vise également à promouvoir les relations d'investissements entre les deux continents en tenant compte des défis mondiaux tels que les changements climatiques et la crise de la Covid-19.

Hier, le président Andry Rajoelina, profitant de ce Sommet pour entamer des négociations permettant de financer la réalisation du Plan Émergence Madagascar, a participé à la table ronde, session 1, axée sur le changement climatique, le changement énergétique, le transport et le numérique. Des thèmes qui lui tiennent à cœur et qui figurent parmi les priorités de ses "velirano".

Des débats autour de la recherche de financement pour une croissance inclusive et durable, la paix, la sécurité et la gouvernance, ainsi que le soutien au secteur privé et l'intégration économique figurent aussi à l'ordre du jour de ce 6e Sommet. En tout cas, la délégation malgache appuie sur l'accélérateur pour convaincre les partenaires techniques et financiers à intervenir à Madagascar, afin de soutenir le développement du pays.

Dans les coulisses, le président Andry Rajoelina et son équipe entament une véritable offensive économico-diplomatique auprès des dirigeants européens. Durant la journée d'hier, le ministre des Affaires étrangères Patrick Rajoelina a eu une rencontre très encourageante avec une délégation de la Chambre de commerce et de l'industrie belgo-luxembourgeoise.

Un contact avec l'Union wallonne des entreprises et l'Agence wallonne aux exportations et aux investissements a également été lancé. Ce jour, le domaine de l'agriculture sera à l'honneur avec la participation du président Andry Rajoelina à la table ronde session 2.