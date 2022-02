Madagascar: Programme JICA Chair - Partage du succès du Japon aux pays partenaires

Présentation du programme JICA Chair, hier à l'Université d'Antananarivo.

L'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA) a noué un partenariat avec l'Université d'Antananarivo, pour lancer un programme d'études sur la modernisation et le développement à Madagascar.

Le Japon a toujours été un bon exemple, suite à sa haute performance en matière de développement rapide et durable. En effet, c'est le tout premier pays et reste l'un des très rares pays à s'être modernisé à partir d'un contexte non occidental pour établir une nation libre, démocratique, prospère et pacifique fondée sur l'état de droit, sans perdre beaucoup de ses traditions et de son identité. En 2018, la JICA a lancé son programme JICA DSP, pour offrir aux bénéficiaires, les possibilités d'explorer les disciplines universitaires, ainsi que l'expérience du Japon en matière de modernisation et de coopération au développement dans des contextes historiques et culturels, au sein des écoles supérieures japonaises.

Extension. Afin de permettre à un plus grand nombre d'avoir accès à ces opportunités d'études japonaises aux pays partenaires, la JICA a lancé la JICA Chair, un autre programme d'études japonaises mené en collaboration avec les principales universités des pays partenaires. A Madagascar, le Japon collabore avec l'Université d'Antananarivo, pour inviter les futurs dirigeants de la Grande-île et leur offrir la possibilité de découvrir l'expérience unique du Japon en matière de développement, différente de celle de l'Europe et des Etats-Unis, ainsi que sa sagesse en tant que pays ayant coopéré au développement des pays en développement après la Seconde Guerre mondiale.

Programme. Lors d'une conférence de presse organisée hier à l'Université d'Ambohitsaina, les représentants du Japon et le président de l'Université d'Antananarivo, Pr Mamy Raoul Ravelomanana ont présenté le programme JICA Chair et ses avantages. Selon les informations, la cérémonie d'ouverture officielle de ce programme se tiendra le 3 mars prochain à l'Université d'Antananarivo. Un cours inaugural intensif sera au programme et sera accessible sur la plateforme Zoom. Cette première séance concerne le " Début de la modernisation du Japon - Restauration Meiji " et sera donnée par Dr Shinichi Kitaoha président de la JICA, professeur Émérite de l'Université de Tokyo. Le 24 mars, une deuxième formation sur la " Modernisation et éducation au Japon " sera animée par Dr Nobuko Kayashima, conseiller senior de l'Institut de recherche pour la paix et le développement Sadako Ogata JICA. Enfin, le 14 avril, la formation concernera " L'expérience du Japon en matière de développement et sa coopération avec l'Afrique " par Dr Motoki Takahashi, professeur de l'Université de Kyoto.