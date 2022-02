Cameroun: Violation des libertés - Les militants du MRC et du SDF muselés à Douala.

Un séminaire de formation des militants du MRC et du SDF interdit à Douala. Organisé par Fondation Friedrich-Ebert, il avait pour but de former les militants des deux partis politiques en communication politique. Sur la décision du sous-préfet de l'arrondissement de Douala 4ème on peut lire " interdiction de manifestation publique du 16 au 18 janvier 2022 à DK Hôtel Bonaberi Douala 4e ".

Un militant su SDF témoigne " Ce matin, le sous préfet de Douala 4e accompagné de policiers et gendarmes ont débarqués à l'hôtel DK à Bonaberi et ont expulsés tout le monde. Il a menacé que tout participant qui entre dans la salle sera interpellé et envoyé manu militari à Yaoundé "

Bien plus, sur l'acte d'interdiction, tout l'arsenal de répression était mobilisé " Le commandant de Brigade territoriale de gendarmerie de Bonaberi 1, le commissaire de sécurité publique du 5e arrondissement de la ville de Douala, le commissaire spécial et chef d'entenne opérationnel de la surveillance du territoire de Douala 4e sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision "

Face à cette autre violation des libertés publiques, le Sous-préfet déclare que la Fondation Friedrich-Ebert n'a pas obtenu d'autorisation. Alors qu'en vertu des accords passé entre les Etat du Cameroun, d'Allemagne et la fondation, cette dernière n'a jamais requise une autorisation d'une réunion et non d'une manifestation publique comme l'indique le Sous-préfet. Toute chose qui fait dire au quotidien Le Messager paraissant à Douala que nous sommes " La République du musèlement ".