Madagascar: MJS - Une concertation à Morondava

La décentralisation fait partie des priorités du ministère de la Jeunesse et des Sports. Aucune région ne sera lésée dans ce sens. Depuis hier, des responsables au sein du ministère de la Jeunesse, conduite par le Secrétaire général Lovatiako Ralaivao représentant le ministre Hawel Mamod'Ali, sont dans le Menabe pour parler des politiques du département en matière de jeunesse et de sports. Les discussions et les concertations porteront sur cinq axes à savoir l'école des sports, la promotion des sports de plage, la question des infrastructures et des équipements, la formation sur le secourisme et le soutien à l'entrepreneuriat. Les responsables locaux et la direction régionale de la Jeunesse et des Sports sont conscients de l'enjeu de cette concertation.

Pour parler des infrastructures, les travaux de construction du stade de Morondava avancent à grand pas. Lors de la dernière visite du stade par le ministre Hawel Mamod'Ali, la pose du tapis synthétique dans les jours à venir a été annoncée. Parmi les nombreuses infrastructures en construction dans le pays, les travaux de ce stade de Morondava ont débuté depuis plus de 10 ans. L'un des objectifs du numéro Un du sport malgache est la finition de ces travaux. Il est à noter que la ville de Morondava accueillera les championnats nationaux de l'ASIEF cette année.