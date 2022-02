Afrique: Commune de Talata Volonondry - Une zone propice au projet de reboisement

Plus de 1 000 personnes ont accompli leur devoir de citoyen.

Les effets néfastes du changement climatique se font de plus en plus sentir aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain pour ne citer que les impacts du cyclone tropical Batsirai qui a touché Madagascar tout récemment.

Les dégâts causés par ces aléas climatiques sont énormes, sans compter le nombre élevé de pertes en vie humaine. D'aucuns reconnaissent maintenant l'importance du reverdissement national qui constitue une des principales solutions nous permettant de s'adapter et d'être résilients face aux impacts dévastateurs du changement climatique. Madagascar est d'ailleurs classé parmi les trois premiers pays vulnérables dans le monde, selon les experts environnementaux. De nombreux acteurs se sont ainsi mobilisés pour mener une campagne de reverdissement et de restauration forestière de la Grande île, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et du Développement Durable. A titre d'illustration, les sociétés UNIBISC et UNIPRO s'y mettent activement afin de contribuer à la reforestation du pays, et ce, en partenariat avec la commune rurale de Talata Volonondry.

Mise en terre de 5 000 jeunes plants. En effet, cette Collectivité Territoriale Décentralisée dispose d'une zone propice au projet de reboisement. Près de 1 000 personnes issues de ces deux entreprises viennent ainsi d'accomplir leur devoir de citoyen en mettant en terre 5 000 jeunes plants. Parmi lesquels, 2 500 plants sont constitués d'une espèce d'eucalyptus, 1 500 autres sont de variété frêne tandis que les deux 500 plants restants sont respectivement composés des espèces Cedrela et Leucaena. Rappelons que ces sociétés ont entrepris chaque année un projet de reboisement dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités de RSE (Responsabilité Sociétale d'Entreprise), depuis 2017, afin de contribuer à ce reverdissement national, initié par le président de la République.

Protection et suivi des communautés locales. En outre, des techniciens forestiers travaillant au sein de la direction régionale du ministère de l'Environnement et du Développement Durable à Analamanga, leur ont assisté systématiquement dans le cadre de leur projet de reboisement afin qu'il y ait un fort taux de survie et de croissance des jeunes plants mis en terre. En effet, l'application d'une technique de plantation plus appropriée, s'impose. Dans la même foulée, la commune rurale de Talata Volonondry ainsi que les communautés locales s'impliquent également dans la réussite de ce projet qui bénéficiera à tout un chacun. On peut citer, entre autres, la protection du site de reboisement contre les feux de brousse par la mise en place des pare-feux ainsi que l'envahissement des zébus. Le suivi de la croissance des jeunes plants, n'est pas en reste.