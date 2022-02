Madagascar: Projet Produir - Le paiement des compensations lancé

Le site d'Iarinarivo dans lequel seront enfouies les boues de curage venant du Canal C3

La première vague de paiement des compensations dans le cadre du projet de développement urbain intégré et de résilience du Grand Antananarivo (PRODUIR) a commencé hier. Rentrant dans le cadre du plan d'action de réinstallation (PAR) de Produir, et en vertu de la politique sociale du bailleur de fonds, le processus de paiement des compensations a été préparé conformément aux exigences de la Banque mondiale et aux dispositions juridiques nationales. Ces paiements concernent des biens non titrés de Personnes Affectées par le Projet (PAPs), situés sur le site de réinstallation d'Andavamamba et sur le site de confinement des boues de curage à Iarinarivo.

Prochainement, les PAPs qui ont des activités le long des digues d'Ikopa et de la Sisaony recevront également leur paiement. Les indemnisations seront réglées par mobile banking ou par virement bancaire. Pour l'ensemble des sites d'intervention du PRODUIR, 15 personnes devraient recevoir leurs compensations à Andavamamba, 56 personnes à Iarinarivo, 1 413 personnes sur le site des digues de l'Ikopa et de la Sisaony. Les paiements des compensations se poursuivront de manière régulière. Ainsi, les personnes affectées par le projet qui n'ont pas encore régularisé leurs dossiers de paiement sont invitées par Produir à " solliciter le Maître d'œuvre institutionnel et social (MOIS) de PRODUIR ". " L'effectivité du paiement de l'indemnisation dépend de la régularisation des dossiers. Cette régularisation est facilitée par le biais de l'accompagnement du MOIS ", notent les responsables auprès du projet.