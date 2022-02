Afrique: BRVM - La capitalisation du marché des actions fortement boostée de plus de 88 milliards de FCFA

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a été fortement boostée de 88,351 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce jeudi 17 février 2022.

Cette capitalisation est en effet passée de 6299,612 milliards de FCFA la veille à 6387,963 milliards de FCFA à la fin de la journée de ce 17 février. Cette forte hausse est occasionnée par celle des indices notamment l'indice BRVM composite qui est l'indice général de la Bourse. Celui-ci a ainsi gagne 1,40% à 212,21 points contre 209,27 points la veille. Quant à l'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares), il a aussi gagné 0,86% à 158,69 points contre 157,34 points la veille.

La capitalisation boursière du marché des obligations a aussi enregistré une hausse de 3,959 milliards à 7510,692 milliards de FCFA contre 7506,733 milliards de FCFA précédemment.

Quant à la valeur totale des transactions, elle s'est abaissée, passant de 744,942 millions de FCFA la veille à 615,476 millions de FCFA ce 17 février.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupé par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 1 075 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 2 095 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (plus 7,43% à 9 330 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 7,21% à 1 190 FCFA) et BOA Benin (plus 7,05% à 6 000 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres BOA Sénégal (moins 3,03% à 2 400FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (moins 2,52% à 1 160 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (moins 1,97% à 4 240 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (moins 1,27% à 6 200 FCFA) et Bernabé Côte d'Ivoire (moins 0,43% à 2 300 FCFA).