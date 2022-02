Sénégal: Opération Barkhane et Task Force Takuba - Le Canada et les Etats européens se retirent du territoire malien

Le Canada et les Etats européens opérant au côtés de l'opération Barkhane et de la Task Force Takuba ont décidé de se retirer du territoire malien après avoir constaté plusieurs obstructions. Ils ont publié une déclaration conjointe à la veille du sommet Union européenne-Union africaine.

"A la veille du Sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine, nous, les pays sahéliens et voisins ainsi que les partenaires internationaux, nous sommes réunis pour échanger sur la situation au Sahel. Nous restons déterminés à soutenir le Mali et sa population dans leurs efforts pour obtenir une paix durable et la stabilité, ainsi que pour combattre les menaces terroristes au Sahel ", lit-on dans le document.

Ils n'ont pas manqué de réaffirmer leur forte volonté de poursuivre le partenariat avec et leur engagement pour le peuple malien dans la durée, pour faire face à tous les défis posés par l'activité des groupes armés terroristes au Sahel.

Ils disent constater et regretter que les autorités maliennes de transition n'aient pas tenu leurs engagements envers la Cedeao, soutenue par l'Union africaine, d'organiser des élections présidentielles et législatives avant le 27 février 2022. Ils exhortent les autorités maliennes à achever la période de transition et à organiser des élections libres, équitables et crédibles.

Ils soutiennent pleinement les efforts en cours de la Cedeao et de l'UA pour le retour du Mali à l'ordre constitutionnel dans les meilleurs délais. "En raison des multiples obstructions des autorités de transition maliennes, le Canada et les Etats Européens opérant aux côtés de l'opération Barkhane et au sein de la Task Force Takuba estiment que les conditions politiques, opérationnelles et juridiques ne sont plus réunies pour poursuivre efficacement leur engagement militaire actuel dans la lutte contre le terrorisme au Mali et ont donc décidé d'entamer le retrait coordonné du territoire malien de leurs moyens militaires respectifs dédiés à ces opérations.

En étroite coordination avec les Etats voisins, ils ont également exprimé leur volonté de rester engagés dans la région, dans le respect de leurs procédures constitutionnelles respectives ", lit-on dans le document.

A la demande de leurs partenaires africains, et sur la base de discussions sur les futures modalités de leur action conjointe, ils sont néanmoins convenus de poursuivre leur action conjointe contre le terrorisme dans la région du Sahel, notamment au Niger et dans le Golfe de Guinée, et ont engagé des consultations politiques et militaires avec eux dans l'objectif d'arrêter les paramètres de cette action commune d'ici juin 2022. Nous demandons au Haut-représentant de la Coalition pour le Sahel d'organiser rapidement une réunion ministérielle de la Coalition, qui aura pour objet d'établir un bilan de la feuille de route adoptée en mars 2021 et de prendre en compte ces conditions.